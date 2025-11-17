ETV Bharat / state

NH-52 पर हादसा: रॉन्ग साइड ट्रक ने मारी कार को टक्कर, दो की मौत

मोडक थाना इलाके में ट्रक के कार को टक्कर मारने से चालक समेत दो की मौत. घायल पांच जनों का झालावाड़ अस्पताल में इलाज जारी.

Car badly damaged in accident
हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 17, 2025 at 9:36 AM IST

2 Min Read
कोटा: मोडक थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर रविवार रात सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. रॉन्ग साइड अनियंत्रित तेज गति के ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. इसमें कार सवार दो लोगों की मौत हो गई और पांच गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस के जरिए घायलों को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मोडक थाना अधिकारी उत्तम सिंह जादौन ने बताया कि दुर्घटना कमलपुरा के नजदीक नेशनल हाईवे 52 पर हुई. ट्रक रॉन्ग साइड चल रहा था. उसकी सामने से कार से भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के आगे से परखच्चे उड़ गए. सूचना पर पुलिस पहुंची. मौके पर भीड़ लगी थी. कुछ लोग कार में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे. कार सवार लोगों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया. कार चालक सुरेश कुमार को अस्पताल ले जाते ही मृत घोषित कर दिया. इस बीच कार सवार युवक हर्षित ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घायल मांगीलाल, भूरीलाल, रेखा बाई, रामेश्वर और शिवलाल का इलाज झालावाड़ में चल रहा है.

मोडक थाना अधिकारी उत्तम सिंह जादौन बोले... (ETV Bharat Kota)

कार में थे 7 सवार: थाना अधिकारी जादौन ने बताया कि पीड़ितों के परिजनों की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं. ट्रक जब्त कर लिया. ट्रक चालक को भी हिरासत में लिया. उससे पूछताछ की जा रही है. हादसे की शिकार कार में सात जने सवार थे. ये सभी लोग माताजी के दर्शन करने झालावाड़ के बकानी और करैल गांव से निकले थे. दुर्घटना के थोड़ी देर नेशनल हाईवे पर जाम के हालत बन गए. पुलिस ने जाम खुलवाया. क्रेन की मदद से कार को मौके से हटाया.

