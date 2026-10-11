बिहार में पुल गिरने से एक की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल
मोतिहारी में अंग्रेजों के जमाने का पुल गिर गया है. जिससे एक मजदूर की मौत हो गई है और 11 घायल हैं. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : October 11, 2026 at 3:18 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी के सिकारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवतपुर भलुआहिया गांव में कछुआ नदी पर स्थित अंग्रेजी काल का पुराना पुल रविवार को अचानक ढह गया. जिसमें घास काटने के लिए पैदल जा रहे लोगों में से एक शख्स की मौत हो गई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद पहुंची रेस्क्यू टीम भी बाल-बाल बच गई.
पुल ढहने से हादसा
भगवतपुर भलुआहिया गांव में कछुआ नदी पर बने अंग्रेजी काल के पुराने पुल से रविवार को स्थानीय ग्रामीण घास काटने के लिए पैदल गुजर रहे थे. पुल के बीच पहुंचते ही उसका एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया और लोग मलबे के साथ नदी में गिर पड़े. तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर राहत कार्य शुरू कर दिया.
घायलों का इलाज और पुलिस की कार्रवाई
स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में फंसे लोगों को निकालकर ढाका अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया. हादसे की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष गोपाल कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति संभाली. मृतक के परिवार सहित पूरे गांव में मातमी सन्नाटा छा गया.
रेस्क्यू टीम बाल-बाल बची
बचाव अभियान के दौरान मलबा हटाने में लगी रेस्क्यू टीम भी अचानक हादसे की चपेट में आ गई, लेकिन सभी कर्मचारी सुरक्षित निकल गए. इस जर्जर पुल के अचानक ढहने से उसके रखरखाव और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल उठे हैं. स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश और भय का माहौल है.
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