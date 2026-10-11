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बिहार में पुल गिरने से एक की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल

मोतिहारी में पुल गिरा ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी के सिकारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवतपुर भलुआहिया गांव में कछुआ नदी पर स्थित अंग्रेजी काल का पुराना पुल रविवार को अचानक ढह गया. जिसमें घास काटने के लिए पैदल जा रहे लोगों में से एक शख्स की मौत हो गई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद पहुंची रेस्क्यू टीम भी बाल-बाल बच गई.

पुल ढहने से हादसा