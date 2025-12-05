इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुईं; लखनऊ एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स हुए परेशान, एयरलाइंस ने जताया खेद
लखनऊ हवाई अड्डे पर इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई. एयरलाइंस ने असुविधा के लिए खेद जताया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 3:47 PM IST
लखनऊ: इंडिगो एयरलाइंस की विमान सेवाएं पिछले तीन दिनों से बेपटरी हो गई हैं. इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है. पिछले तीन दिनों से लगातार यात्री परेशान हो रहे हैं. यात्रियों का आरोप है कि इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी और कर्मचारी ठीक से जवाब तक नहीं दे रहे हैं. हालांकि इंडिगो ने इस असुविधा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से अपने पैसेंजर्स और साझेदारों से माफी मांगी है.
इंडिगो की 18 फ्लाइट्स रद्द कर दी गयीं: यात्रियों का कहना है कि उनके एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें फ्लाइट के कैंसिल होने और रीशेड्यूल होने की जानकारी मिल रही है. इससे उनको ज्यादा परेशानी हो रही है.
लखनऊ एयरपोर्ट पर शुक्रवार को भी लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सऊदी, कोलकाता जाने वाली करीब 18 फ्लाइट्स रद्द कर दी गयीं.
पैसेंजर्स का पूरा प्रोग्राम हुआ चौपट: लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए यात्रा करने आए नीरज सिंह ने बताया कि वह पंजाब के रहने वाले हैं. लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए दिल्ली की फ्लाइट से जाना था, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें पता चला कि दिल्ली और चंडीगढ़ की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं. वह एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए पंजाब जा रहे थे, लेकिन उड़ान कैंसिल होने के कारण उनका पूरा प्रोग्राम चौपट हो गया.
December 5, 2025
एयरपोर्ट पहुंचने पर मिल रही जानकारी: सीतापुर से अहमदाबाद जा रहे यात्रियों ने बताया कि वह भागवत सुनने के लिए अहमदाबाद जा रहे थे, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट रद्द होने की वजह से उनका प्रोग्राम धरा रह गया. दिल्ली जाने वाले यात्री अलाउद्दीन ने बताया कि वह दिल्ली के रहते हैं. लखनऊ एक फंक्शन में भाग लेने आए थे. शुक्रवार सुबह उनकी फ्लाइट दिल्ली के लिए थी. लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गयी है.
#PassengerAdvisory pic.twitter.com/eDEunmHchw— Lucknow Airport (@lkoairport) December 4, 2025
इंडिगो एयरलाइंस ने जताया खेद: लखनऊ एयरपोर्ट ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने इंडिगो के यात्रियों को एयरपोर्ट आने से पहले इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर अपनी फ्लाइट्स का समय चेक करने की सलाह दी है. साथ ही साथ इंडिगो एयरलाइंस का कहना है कि जल्द ही समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें- आजम के बेटे अब्दुल्ला को फिर से 7 साल की सजा; 2 पासपोर्ट मामले में रामपुर MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला