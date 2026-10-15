नए लुक में दिखेगा रिम्स, RIMS गवर्निंग बॉडी की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए पारित. पीजी और पोस्ट पीजी की बढ़ेंगी सीटें

नए लुक में दिखेगा रिम्स, RIMS गवर्निंग बॉडी की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए पारित. पीजी और पोस्ट पीजी की बढ़ेंगी सीटें
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई. कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 8:29 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 8:54 PM IST
रांची: गुरुवार स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉ इरफान अंसारी की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी (जीबी) की बैठक संपन्न हुई जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सहमति प्रदान की गई. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य सेवाएं एके सिंह, रिम्स निदेशक डॉ दीपेंद्र कुमार सिन्हा एवं अन्य जीबी (शासी परिषद) सदस्यों की उपस्थिति में गुरुवार को गवर्निंग बॉडी इस मायने ने बेहद महत्वपूर्ण कही जा सकता है क्योंकि इनमें राज्य के सबसे बड़े अस्पताल 'रिम्स' के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर जीबी ने अपनी सहमति दे दी. इसके साथ-साथ रिम्स की गवर्निंग बॉडी ने स्थायी निदेशक की नियुक्ति तक वर्तमान निदेशक डॉ डीके सिन्हा को सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव पर भी अपनी सहमति प्रदान कर दी. वर्तमान कार्यकारी निदेशक डॉ डीके सिन्हा 30 अक्टूबर को सेवा निवृत्त करने वाले हैं. अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने बताया कि अब रिम्स जीबी की इस अनुशंसा को कैबिनेट सहमति के लिए भेजा जाएगा.
रिम्स के पूर्ण पुनर्गठन का फैसला-अपर मुख्य सचिव
रिम्स जीबी की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2002 के बाद से रिम्स का पुनर्गठन नहीं हुआ था, ऐसे में अब टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट को पुनर्गठन (re-structure) के प्रस्ताव को सहमति प्रदान कर दी है. पहले से निर्धारित 319 फैकल्टी को जरूरत के हिसाब से पुनर्गठित किया जाएगा. वहीं 16 नई पोस्ट सृजित की जाएंगी ताकि MBBS की 250 सीटों के अलावा पीजी में 100 सीटें बढ़ने और पोस्ट पीजी की सीट 11 से बढ़ाकर 150 करने की योजना के अनुसार फैकल्टी की कोई कमी न हो.
पीजी छात्रों को गाइड करने और हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज भी तय करेगा प्रमोशन
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि गुरुवार की जीबी बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह भी पारित हुआ कि पहले जहां संस्थान में रिसर्च पर अतिरिक्त अंक मिलते थे लेकिन अब पीजी और पोस्ट पीजी के छात्रों को गाइड करने और मरीजों के इलाज पर भी शिक्षकों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जिसका लाभ उनके पदोन्नति में मिलेगा. उन्होंने कहा कि रिम्स में पीजी और पोस्ट पीजी की सीट बढ़ने पर नियमानुसार रिम्स को करीब 4.4 करोड़ की राशि मिलेगी जिसका इस्तेमाल रिम्स के विकास में किया जाएगा.
रिम्स से चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे होमगार्ड, सैप जवानों की संख्या बढ़ेगी-डॉ इरफान अंसारी
रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बैठक के बाद कहा कि रिम्स में जहां व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाएगा वहीं अल्ट्रासाउंड मशीन एवं उपकरणों की खरीद जल्द से जल्द की जाएगी. उन्होंने कहा कि इसी वजह से रिम्स में कई समितियां का गठन किया गया है. ऐसा पहली बार किया गया है ताकि रिम्स की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल सके. उन्होंने कहा कि रिम्स नए स्ट्रक्चर में दिखेगा.
466 करोड़ से होगा रिम्स का कायाकल्पः डॉ. इरफान अंसारी
इरफान अंसारी ने बताया कि संस्थान में 10 नए विभाग खुलेंगे, आधुनिक तकनीक और सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं से संस्थान लैस होगा, इसमें PG की सीटें 176 से बढ़ाकर 256 और सुपर स्पेशियलिटी की सीटें 11 से बढ़ाकर 150 करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, 106 नए नर्स के पद, 12 हॉस्पिटल मैनेजर और 100 आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति की पहल पर भी सहमति दे दी गयी है.
डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में गुरुवार को रिम्स, रांची की 66वीं गवर्निंग बॉडी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. बैठक में रिम्स के व्यापक पुनर्गठन, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, नए विभागों की स्थापना, चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने, मरीजों की सुविधाओं में वृद्धि और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार सहित कुल 16 एजेंडों पर चर्चा की गई. डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है. यहां आने वाला प्रत्येक मरीज बेहतर इलाज, का हकदार है. हमारा लक्ष्य रिम्स को आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ चिकित्सकों और बेहतर आधारभूत सुविधाओं से लैस करना है, ताकि मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े.
बैठक के प्रमुख निर्णय
1- Rs. 466 करोड़ से रिम्स का व्यापक विकास- रिम्स परिसर, भवनों, छात्रावासों, आवासीय सुविधाओं और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं नवीनीकरण के लिए लगभग ₹466 करोड़ की योजना पर काम किया जाएगा.
2- 10 नए विभागों की स्थापना- रिम्स में मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी (Digestive System), एंडोक्राइनोलॉजी, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, कार्डियक एनेस्थीसिया, न्यूरो एनेस्थीसिया, इमरजेंसी मेडिसिन, मेडिकल जेनेटिक्स, न्यूक्लियर मेडिसिन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग स्थापित करने की पहल की गई है. इन विभागों से गंभीर एवं जटिल बीमारियों के उपचार, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को मजबूती मिलेगी.
3- मेडिकल शिक्षा का होगा विस्तार- रिम्स में वर्तमान में MBBS की 250 सीटें हैं. PG की सीटें 176 से बढ़ाकर 256 और सुपर स्पेशियलिटी की सीटें 11 से बढ़ाकर 150 करने के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया.
4. 200 से अधिक वेंटिलेटर और आधुनिक मशीनों पर जोर- मंत्री ने गंभीर मरीजों और इमरजेंसी सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए 200 से अधिक वेंटिलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई पर जोर दिया. साथ ही अल्ट्रासाउंड, इको और एक्स-रे जांच की सुविधाओं को बढ़ाने तथा आधुनिक चिकित्सा तकनीक अपनाने का निर्देश दिया.
5. पूर्व में उपलब्ध लगभग Rs. 240 करोड़ की राशि के उपयोग पर मांगा गया विवरण- मंत्री ने रिम्स में पूर्व में उपलब्ध कराई गई लगभग ₹240 करोड़ की राशि के उपयोग की स्थिति पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी मांगी. उन्होंने कहा कि यदि प्रशासनिक या तकनीकी स्वीकृति में कोई बाधा है, तो उसे तत्काल दूर किया जाए.
6. 106 नए नर्स पद और 12 हॉस्पिटल मैनेजरों की नियुक्ति- रिम्स में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 106 नए नर्स पद सृजित करने और 12 हॉस्पिटल मैनेजर नियुक्त करने की पहल की जाएगी. इससे मरीजों की देखभाल, अस्पताल के दैनिक संचालन और प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा.
7. 100 आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों की सहायता के लिए 100 आयुष्मान मित्रों की नियुक्ति का निर्देश दिया गया. इसके लिए 15 दिनों के भीतर रिक्तियों का विज्ञापन जारी करने को कहा गया.
8. बर्न वार्ड, लिफ्ट और मोक्ष वाहन की सुविधा- मंत्री ने आधुनिक बर्न वार्ड विकसित करने, लिफ्ट व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने और जरूरतमंद परिवारों के लिए मोक्ष वाहन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
9. सुरक्षा व्यवस्था में होगा बदलाव- रिम्स परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध तरीके से होमगार्ड जवानों की संख्या कम कर एसएपी के जवानों की तैनाती करने का निर्णय लिया गया. पहले चरण में 100 होमगार्ड जवानों को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
10. फैकल्टी के पद बढ़ेंगे, नॉन-टीचिंग पदों का पुनर्गठन- रिम्स में फैकल्टी के पदों को निर्धारित मानकों के अनुरूप 319 से बढ़ाकर 335 करने का निर्णय लिया गया. वहीं, नॉन-टीचिंग पदों का पुनर्गठन करते हुए स्वीकृत 1,962 पदों में से 100 पद कम कर कुल 1,862 पद रखने का प्रस्ताव है.
11. विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और बेहतर सुविधाएं- PG एवं सीनियर रेजिडेंट विद्यार्थियों के लिए PPP मॉडल पर छात्रावास निर्माण की योजना है. इसके लिए प्राक्कलन तैयार कर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
12. पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए 10 स्थायी समितियां- रिम्स के वित्तीय प्रबंधन, नियुक्ति, प्रोन्नति, शैक्षणिक गतिविधियों, खरीद प्रक्रिया, सुरक्षा और शिकायतों के निस्तारण को बेहतर बनाने के लिए स्थायी समितियों की संख्या पांच से बढ़ाकर 10 करने का निर्णय लिया गया. अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि रिम्स को स्वास्थ्य व्यवस्था का मजबूत बैकअप बनाना है.
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