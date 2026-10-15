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नए लुक में दिखेगा रिम्स, RIMS गवर्निंग बॉडी की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए पारित. पीजी और पोस्ट पीजी की बढ़ेंगी सीटें

डॉ इरफान अंसारी और अन्य ( Etv Bharat )

रांची: गुरुवार स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉ इरफान अंसारी की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी (जीबी) की बैठक संपन्न हुई जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सहमति प्रदान की गई. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य सेवाएं एके सिंह, रिम्स निदेशक डॉ दीपेंद्र कुमार सिन्हा एवं अन्य जीबी (शासी परिषद) सदस्यों की उपस्थिति में गुरुवार को गवर्निंग बॉडी इस मायने ने बेहद महत्वपूर्ण कही जा सकता है क्योंकि इनमें राज्य के सबसे बड़े अस्पताल 'रिम्स' के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर जीबी ने अपनी सहमति दे दी. इसके साथ-साथ रिम्स की गवर्निंग बॉडी ने स्थायी निदेशक की नियुक्ति तक वर्तमान निदेशक डॉ डीके सिन्हा को सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव पर भी अपनी सहमति प्रदान कर दी. वर्तमान कार्यकारी निदेशक डॉ डीके सिन्हा 30 अक्टूबर को सेवा निवृत्त करने वाले हैं. अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने बताया कि अब रिम्स जीबी की इस अनुशंसा को कैबिनेट सहमति के लिए भेजा जाएगा.

रिम्स के पूर्ण पुनर्गठन का फैसला-अपर मुख्य सचिव