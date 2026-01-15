धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज, उपनल कर्मचारियों के समान कार्य समान वेतन को मिल सकती है मंजूरी!
आज होने वाली कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों की मांगों के प्रस्ताव पर चर्चा होने की पूरी-पूरी उम्मीद है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 15, 2026 at 1:00 PM IST
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानि गुरुवार की शाम 4 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है. ये बैठक उपनल कर्मचारियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. दरअसल, उपनल कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य-समान वेतन की मांग कर रहे हैं, जिसको देखते हुए उप मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया था.
समिति के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर परीक्षण हो चुका है. ऐसे में आज होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिक उड्डयन विभाग, पर्यटन समेत अन्य विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगा सकती है.
सचिवालय में आज होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक कई मायने में बेहद खास मानी जा रही है. संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट बैठक में कार्मिक नीतियों से संबंधित प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के साथ ही जनता को भी फायदा मिल सकता है.
यही नहीं तमाम विभागों की कई नियमावलियों में संशोधन समेत नई नीतियों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है. पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को समान काम-समान वेतन का लाभ दिए जाने संबंधित मामले को उप मंत्रिमंडलीय समिति को रेफर कर दिया था. ऐसे में आज होने जा रही कैबिनेट बैठक के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को समान काम-समान वेतन संबंधित मामले पर चर्चा हो सकती है.
दरअसल, ये मामला कई महीनो से चर्चाओं में है. साथ ही कर्मचारी संगठन इनकी मांग उठा रहे हैं. यही नहीं ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट भी पहुंचा था, जिसके बाद से ही सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही थी. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा हो सकती है.
इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पर्यटन विभाग की नियमावली में संशोधन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है. ताकि प्रदेश में निवेश और नए पर्यटन स्थलों के विकास को बढ़ावा दिया जा सके. इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण से संबंधित कट ऑफ डेट का निर्धारण हो सकती है.
साथ ही समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश को भी मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल सकती है. दरअसल, राज्य सरकार ने समान नागरिक संशोधन अध्यादेश को मंजूरी के लिए कुछ महीने पहले लोक भवन भेजा था. लेकिन कुछ त्रुटियां होने के चलते लोक भवन ने संशोधन प्रस्ताव को वापस लौटा दिया था. ऐसे में उत्तराखंड सरकार इस संशोधन को लागू करने के लिए अध्यादेश ला सकती है.
