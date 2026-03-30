ETV Bharat / state

चित्रकूट: एसबीआई बैंक में लगी भीषण आग, मार्च क्लोजिंग के पहले ही, अहम दस्तावेज जल कर राख

आग से बैंक में रखे सामान, नगदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रभावित

चित्रकूट SBI बैंक में आग
चित्रकूट SBI बैंक में आग (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्रकूट: राजापुर के SBI बैंक शाखा में मार्च क्लोजिंग के पहले ही सोमवार को भीषण आग लग गई. जिसमें नगदी व महत्वपूर्ण दस्तावेजों के जलने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल, सुचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है.

SBI बैंक प्रबंधक पंकज कुमार सिंह के अनुसार, चित्रकूट के राजापुर कस्बे में सोमवार सुबह करीब 7 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई. बैंक के अंदर से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही राजापुर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को बुलाया. आग तेज होने के कारण एक फायर ब्रिगेड पर्याप्त नहीं था, जिसके बाद दूसरी गाड़ी भी लगाई गई. तब जाकर, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

बैंक में भीषण आग (Video Credit : ETV Bharat)


प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग से बैंक के अंदर रखा सामान, नगदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रभावित हुए हैं, हालांकि नुकसान का सही आंकलन अभी तक नहीं हो पाया है. थाना प्रभारी लखन सिंह ने बताया कि बैंक गार्ड ने सबसे पहले धुआं देखा और तत्काल सूचना दी. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

वहीं, एसबीआई के बैंक प्रबंधक पंकज कुमार सिंह के अनुसार बैंक में सभी लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर इत्यादि भी जले हैं. उन्होंने बताया कि दस्तावेज और नगदी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है. बैंक के अंदर धुआं कम होने के बाद छती का आकलन किया जाएगा. उन्होंने आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया है.

ये भी पढ़ें: SBI की मेन ब्रांच में लगी भीषण आग, दस्तावेज व फर्नीचर जलकर खाक

ये भी पढ़ें: झांसी : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

TAGGED:

FIRE IN CHITRAKOOT SBI BANK
FIRE BANK IN CHITRAKOOT
SBI BANK NEWS
FIRE SBI BANK DUE TO SHORT CIRCUIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.