ETV Bharat / state

कैबिनेट बैठक में अहम फैसले: वन भूमि में मवेशी चराना या पेड़ काटने पर अब नहीं होगी जेल, अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सीमा बढ़ाई

किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ भूमि: संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि किशनगढ़ हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त 15 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इससे बड़े विमानों के सिंगल साइड ऑपरेशन के लिए 900 मीटर लंबी एप्रोच लाइट्स (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) की स्थापना हो सकेगी. किशनगढ़ एयरपोर्ट पर कोहरे तथा रात्रि में वायुयानों का सुरक्षित एवं निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा. न केवल उड़ान संख्या बढ़ेगी, बल्कि पर्यटन, औद्योगिक विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.

पटेल ने बताया कि राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम-1961 में सहायता प्राप्त उद्योग के प्रभारी पर मामूली प्रक्रियात्मक अपराध जैसे बहीखाते, खाते या अन्य दस्तावेज निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न करने पर जेल का प्रावधान था. इन आपराधिक प्रावधानों को अब अधिनियम से हटाकर अर्थदंड तक सीमित किया जा रहा है. संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि जयपुर वाटर सप्लाय एण्ड सीवरेज बोर्ड अधिनियम-2018 में जल की बर्बादी, दुरुपयोग, गैर-घरेलू कार्यों के लिए उपयोग, बोर्ड की सीवरेज लाइन में रुकावट डालने, बिना लिखित अनुमित सीवरलाइन से कनेक्शन जोड़ने आदि पर जेल का प्रावधान था, जिसे अर्थदंड तक सीमित किया जा रहा है.

मंत्री पटेल ने बताया कि इस अध्यादेश से 11 अधिनियमों में से आपराधिक प्रावधान हटाए जा रहे हैं. राजस्थान वन अधिनियम-1953 में धारा 26 (1) (ए) में वन भूमि में मवेशी चराने पर कारावास का प्रावधान था. अब तक 6 माह जेल या 500 रुपए जुर्माने अथवा दोनों दंड का प्रावधान था. संशोधन के बाद अब जुर्माना ही लगेगा. वन को नुकसान के लिए वन अधिकारी की ओर से निर्धारित क्षतिपूर्ति भी देनी होगी. संशोधन से उन आदिवासियों एवं ग्रामीणों को लाभ होगा, जो अनजाने में मवेशी चराते वन भूमि में घुस जाते हैं.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी दी. पटेल ने बताया कि विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दंड हटाकर उनके स्थान पर पेनल्टी का निर्णय लिया, ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले. इससे वादकरण में भी कमी आएगी. इसके लिए केंद्र सरकार के जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम-2023 की तर्ज पर राज्य में राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश- 2025 के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी.

जयपुर: भजनलाल सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नीति और एक अध्यादेश का अनुमोदन करते हुए कई अहम फैसले लिए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट बैठक हुई. इसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव बढ़ाने को प्रवासी राजस्थानी नीति-2025, छोटे व्यापारियों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने को राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 और पर्यटन में निवेश बढ़ाने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के अनुमोदन समेत कई अहम फैसले लिए गए. अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों में राहत दी गई.

अनुकम्पात्मक नियुक्ति आवेदन सीमा बढ़ाई: पटेल ने बताया कि मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अभी अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कार्मिक की मृत्यु से 90 दिन में आवेदन करना होता है. आवेदन की समय सीमा अब बढ़ाकर 180 दिवस की गई है. आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति के नियम, 1996 में संशोधन किया जाएगा. इससे मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए विभिन्न दस्तावेज, शपथ पत्र तैयार करने में पर्याप्त समय मिल सकेगा. अब आरक्षित सूची से प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा 6 माह के स्थान पर एक वर्ष के भीतर की जा सकेगी. विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी. इससे एक ही भर्ती में अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे.

मोटर वाहन उप निरीक्षक के लिए योग्यता बदली: पटेल ने बताया कि राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 में मोटर वाहन उप निरीक्षक पद की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में संशोधन किया जा रहा है. अब तक सीधी भर्ती के लिए सैकेंडरी उत्तीर्ण के साथ ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक या समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी ही पात्र थे. संशोधन के बाद उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी भी इस पद के आवेदन के पात्र होंगे. ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के एक वर्षीय अनुभव की अनिवार्यता एवं परिवहन यान श्रेणी के लाइसेंस धारक होने की अनिवार्यता खत्म की गई. इससे अधिकाधिक अभ्यर्थियों को अध्ययन पूरा करने के तत्काल बाद ही आवेदन का अवसर मिलेगा.

विभागीय पदोन्नति समिति में बदलाव: राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979 में विभागीय पदोन्नति समिति के गठन संबंधी प्रावधान जोड़ा जा रहा है. इससे विभाग की वर्ष 2024-25 से लम्बित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जा सकेगी. मृत अथवा स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों और पैरा मिलिट्री कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति संबंधी 7 दिसम्बर 2022 की अधिसूचना, 8 अगस्त 2022 को जारी उत्तराखण्ड त्रासदी-2013 में मृत या लापता होने के पश्चात मृत घोषित व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति की अधिसूचना और कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ व्यक्तियों को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 6 फरवरी 2024 को जारी अधिसूचना को विविध सेवा नियमों में शामिल किया है. इन अधिसूचनाओं के प्रावधानों को अब राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 में शामिल किया गया है.

प्रवासी राजस्थानियों को मिलेगा बेहतर इकोसिस्टम: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान-2025 निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान-प्रदान, शोध और सामाजिक सरोकारों में एनआरआर के योगदान को बढ़ावे के अनुकूल माहौल तैयार करेगी. एनआरआर नीति प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को गति देने को राज्य में बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण करेगी. निवेश संबंधी प्रक्रियाओं के समन्वय के लिए एनआरआर इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेल बनाई जाएगी. इसमें इन्वेस्टमेंट लायजन ऑफिसर्स निवेश प्रस्तावों की निगरानी, प्रवासी मिलन कार्यक्रम और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेंगे. राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट कॉर्डिनेटर्स नियुक्त करेंगे, जो निवेश लीड्स की पहचान और सरकारी नीतियों और योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे. प्रवासी विशेषज्ञों और व्यवसायिक नेताओं के सहयोग से एनआरआर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउन्सिल्स गठित होगी, जो नीतिगत सुझाव और सेक्टरवार निवेश रोडमैप तैयार करेंगी. प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस और प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स का भव्य आयोजन किया जाएगा. डायस्पोरा डाटाबेस तैयार कर प्रवासियों के स्थान, कौशल, व्यवसाय और निवेश क्षमता जैसी जानकारी संकलित की जाएगी. नीति के अंतर्गत प्रवासियों के लिए ग्लोबल यूथ कनेक्ट, सेलिब्रेट राजस्थान, डायस्पोरा फॉर डवलपमेंट जैसे नवाचार किए जाएंगे. प्रवासी राजस्थानियों की परेशानियों के निराकरण के लिए एक व्यवस्थित शिकायत निवारण और समन्वय तंत्र स्थापित किया जाएगा.

10.5 लाख से अधिक खुदरा व्यापारियों को अवसर: गोदारा ने बताया कि बड़े ट्रेड, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म व लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे समान अवसर छोटे व्यापारियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी. इससे खुदरा और थोक व्यापार सशक्त होगा. यह नीति राज्य में 10.5 लाख से अधिक रिटेल स्टोर्स और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार को ध्यान में रखते व्यापार में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन, छोटे ट्रेडर्स को बाजार और ऋण तक आसान पहुंच के साथ खुदरा व थोक व्यापार में एमएसएमई उद्यमों के विकास के लिए कार्य करेगी. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के प्रावधानों में आवश्यकतानुसार शिथिलता लाने की संभावना पर विचार किया जाएगा.

विशेष पर्यटन क्षेत्रों का होगा विकास: खाद्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान पर्यटन नीति-2025 में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन, पर्यटन अवसंरचना के विकास, प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी सुधार, स्वच्छता एवं सुरक्षा, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग को मजबूत करने, कौशल विकास को बढ़ावा के साथ पर्यटन इकाइयों के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने पर बल दिया है. नीति में धार्मिक पर्यटन मार्गों का विकास, वन एवं धार्मिक क्षेत्रों के आसपास पर्यटन हब की स्थापना, शौर्य सर्किट, बर्ड-वॉचिंग सर्किट, प्रोजेक्शन मैपिंग एवं लाइट-साउंड शो, प्रीपेड टैक्सी बूथ, ई-व्हीकल टूर, राजस्थान ट्रेवल कार्ड, होम-स्टे एवं पेइंग गेस्ट सुविधाओं को बढ़ावा देने जैसे व्यापक प्रावधान किए हैं.

24×7 कॉल सेंटर: नीति में चयनित जिलों में विशेष पर्यटन क्षेत्र (एसटीजेड) का विकास, पर्यटन परियोजनाओं की अनुमति के लिए सिंगल वेब पोर्टल, पीपीपी के तहत पर्यटन प्रोजेक्ट्स का विकास, स्किलिंग सेंटर्स की स्थापना, पर्यटन छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, सांस्कृतिक विरासत एवं स्थानीय क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए क्राफ्ट म्यूजियम, नए पर्यटन पोर्टल, मोबाइल एप एवं डिजिटल संग्रहालयों का विकास, एयर कनेक्टिविटी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग, प्रमुख मेलों एवं उत्सवों का वृहद आयोजन, एस्ट्रो-टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कलनरी टूरिज्म, बड़े मनोरंजन प्रोजेक्ट्स तथा वैलनेस टूरिज्म के उन्नयन जैसे उपाय शामिल हैं. पर्यटन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 24×7 कॉल सेंटर, टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स, पैनिक बटन आधारित सुरक्षा प्रणाली, सीसीटीवी और फीडबैक सिस्टम भी नीति में शामिल किए हैं.