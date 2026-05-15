मेट्रो यात्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर निर्णय; लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो फीडर मार्ग तय
मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी सुशील कुमार ने कहा कि मेट्रो सेवाओं को और अधिक आसान और जनसुलभ बनाना जरूरी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 10:12 AM IST
लखनऊ: मेट्रो और सिटी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने और यात्री सुविधाओं पर चर्चा के लिए मंडलायुक्त कार्यालय में बैठक हुई. यात्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर कई निर्णय लिए गए.
कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेट्रो स्टेशनों के आसपास फीडर कनेक्टिविटी को मजबूत करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नए ऑटो और टेम्पो सर्कुलर रूट तय किए गए.
लखनऊ में 29, कानपुर में 50 और आगरा में 27 नए रूटों की पहचान कर उन्हें स्वीकृति दी गई. इन रूटों पर नए ऑटो और टेम्पो स्टॉप भी तय किए गए, जिससे यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों तक आने-जाने में सुविधा मिल सके.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी सुशील कुमार ने कहा कि मेट्रो सेवाओं को और अधिक आसान और जनसुलभ बनाने के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी को मजबूत करना बेहद जरूरी है.
विभिन्न मेट्रो स्टेशनों के आसपास पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है, जिससे यात्रियों को अपने निजी वाहनों की सुरक्षित पार्किंग की सुविधा मिल सके. अधिक से अधिक लोग मेट्रो सेवा का उपयोग करने के लिए प्रेरित हों.
मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया. यह अभियान सोशल मीडिया, शहरभर में लगाए जाने वाले डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और अन्य जनसंचार माध्यमों के जरिए संचालित किया जाएगा.
इससे अधिक से अधिक लोग सार्वजनिक परिवहन को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें. इसके अलावा प्रमुख सरकारी आवासीय कॉलोनियों और कार्यालयों को नजदीकी मेट्रो स्टेशनों से जोड़ने के लिए शटल बस सेवाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू करने पर भी सहमति बनी.
इस पहल का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों को बेहतर प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जनसंपर्क विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि मेट्रो की तरफ से ऐप आधारित मोबिलिटी सेवाओं जैसे UTU Mobility के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पहले से ही ओला, उबर और रैपिडो जैसी सेवाओं के साथ समन्वय कर मेट्रो यात्रियों को सुविधाजनक अंतिम मील परिवहन सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
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