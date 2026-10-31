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सांसद के घर के पास मंदिर से सोने की लड्डू गोपाल समेत कई मूर्तियां चोरी

मंदिर से कुल पांच मूर्तियां चोरी हुई हैं, जिनमें दो राधा-कृष्ण, दो बृहस्पति देव और एक माता लक्ष्मी जी की मूर्ति शामिल है.

मेरठ में मंदिर से सोने की लड्डू गोपाल समेत कई मूर्तियां चोरी
मेरठ में मंदिर से सोने की लड्डू गोपाल समेत कई मूर्तियां चोरी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2026 at 8:49 PM IST

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मेरठ: शहर के न्यू मोहनपुरी इलाके में चोरों के हौसले बुलंद हैं. शनिवार देर रात राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के घर के पास बने दयालेश्वर महादेव मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया और लड्डू गोपाल की मूर्ति सहित सोने-चांदी, तथा पीतल के कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए. इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप है.

मंदिर के पुजारी वैभव नौटियाल ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वह मंदिर में पिछले 30 सालों से सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह करीब 4:50 बजे जब मंदिर का दरवाजा खोला, तो मूर्ति गायब मिले, जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो पता चला कि रात करीब 1:33 बजे तीन चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और महज 7 मिनट के भीतर चोरी कर फरार हो गए. चोरों ने चेहरे और सिर पर शॉल बांध रखा था.

मंदिर से कुल पांच मूर्तियां चोरी (VIDEO Credit: ETV Bharat)

मंदिर से कुल पांच मूर्तियां चोरी हुई हैं, जिनमें दो राधा-कृष्ण, दो बृहस्पति देव और एक माता लक्ष्मी जी की मूर्ति शामिल है. इसके अलावा दो चांदी की और तीन पीतल की मूर्तियां तथा अन्य कीमती सामान भी चोरी किए गए हैं. लड्डू गोपाल की मूर्ति की कीमत 1 से डेढ़ लाख रुपए तक बताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई. थाना प्रभारी और एसपी ट्रैफिक मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस अधिकारियों ने मंदिर समिति और पुजारियों को जल्द से जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

सिविल लाइन थाना प्रभारी गौरव विश्नोई ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है, जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की सामान बरामद कर ली जाएगी.

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LADOO GOPAL STOLEN FROM TEMPLE
मेरठ के मंदिर में मूर्ति की चोरी

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