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सांसद के घर के पास मंदिर से सोने की लड्डू गोपाल समेत कई मूर्तियां चोरी

मेरठ में मंदिर से सोने की लड्डू गोपाल समेत कई मूर्तियां चोरी ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: शहर के न्यू मोहनपुरी इलाके में चोरों के हौसले बुलंद हैं. शनिवार देर रात राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के घर के पास बने दयालेश्वर महादेव मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया और लड्डू गोपाल की मूर्ति सहित सोने-चांदी, तथा पीतल के कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए. इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप है.

मंदिर के पुजारी वैभव नौटियाल ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वह मंदिर में पिछले 30 सालों से सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह करीब 4:50 बजे जब मंदिर का दरवाजा खोला, तो मूर्ति गायब मिले, जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो पता चला कि रात करीब 1:33 बजे तीन चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और महज 7 मिनट के भीतर चोरी कर फरार हो गए. चोरों ने चेहरे और सिर पर शॉल बांध रखा था.