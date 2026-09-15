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बीकानेर निकाय चुनाव में ‘दंपती कनेक्शन’, नोखा में तीन दंपती मैदान में उतरे, दो पहुंचे पालिका, चर्चा में पारिवारिक सियासी साख...

बीकानेर: नगरीय निकाय चुनाव 2026 के नतीजों में बीकानेर नगर निगम की तस्वीर जितनी रोचक रही, उतनी दिलचस्प तस्वीर जिले की कई नगर पालिकाओं में भी सामने आई. खासकर नोखा और बीकानेर में चुनावी मुकाबलों के बीच पति-पत्नी की राजनीतिक जोड़ी और एक-दूसरे की जगह चुनाव मैदान में उतरने का ट्रेंड चर्चा में रहा. कहीं पति-पत्नी दोनों ने जीत दर्ज कर स्थानीय राजनीति में मौजूदगी दर्ज कराई तो कहीं पति हारा, लेकिन पत्नी ने जीतकर परिवार की सियासी साख बनाई. बीकानेर निगम में पिछले बोर्ड के कुछ पार्षद आरक्षण के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन अपनी पत्नियों या पति को मैदान में उतारकर सदन पहुंचे.

नोखा में तीन दंपती, दो परिवारों की डबल जीत: नोखा नगर पालिका में तीन दंपती चुनाव मैदान में थे. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा विकास मंच के जरिए चुनाव लड़ने वाले निवर्तमान पालिका अध्यक्ष नारायण झंवर और उनकी पत्नी संतोष झंवर की रही. नारायण झंवर ने वार्ड 37 से 265 वोटों से जीत दर्ज की. उनकी पत्नी संतोष वार्ड 32 से 255 मत से विजयी हुई. इसी तरह डॉ. सीताराम पंचारिया और उनकी पत्नी मंजू देवी ने अपने-अपने वार्डों से जीत दर्ज की. नोखा में यह पारिवारिक राजनीति भी चर्चा में रही.

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पति हारे, पत्नी जीती...: नोखा चुनाव का एक और दिलचस्प पहलू निर्मल भूरा और उनकी पत्नी जयश्री भूरा का परिणाम रहा. पूर्व उपाध्यक्ष निर्मल भूरा ने विकास मंच का साथ छोड़ भाजपा से चुनाव लड़ा. उनको विकास मंच के देवकिशन चांडक ने 98 वोट से हराया. निर्मल की पत्नी जयश्री भूरा ने अपने वार्ड से 42 वोटों से जीत दर्ज की.

बीकानेर निगम में ‘पति की जगह पत्नी’: बीकानेर निगम के परिणामों में भी पति-पत्नी से जुड़ी कई दिलचस्प राजनीतिक कहानियां सामने आईं. पिछले बोर्ड में पार्षद रहे कुछ नेताओं के वार्ड इस बार आरक्षण की चपेट में आ गए. ऐसे में खुद के बजाय पत्नियों को मैदान में उतारा. वार्ड 19 में पिछली बार पार्षद रहे माणकचंद कुमावत ने अपनी पत्नी आशा देवी को भाजपा के टिकट पर उतारा. आशा ने चुनाव जीतकर परिवार की राजनीतिक मौजूदगी आगे बढ़ाई. इसी तरह वार्ड 20 में वीरेंद्र करल ने आरक्षण के चलते खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पत्नी चित्रा करल को मैदान में उतारा. चित्रा जीत गईं. वार्ड 65 में पिछली बार कांग्रेस पार्षद रहे पारस मारू भी आरक्षण के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए तो पत्नी सपना मारू को मैदान में उतारा. सपना मारू भी विजयी रहीं.