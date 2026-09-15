ETV Bharat / state

बीकानेर निकाय चुनाव में ‘दंपती कनेक्शन’, नोखा में तीन दंपती मैदान में उतरे, दो पहुंचे पालिका, चर्चा में पारिवारिक सियासी साख...

बीकानेर निगम से लेकर नोखा पालिका चुनाव में पति-पत्नी की राजनीतिक जोड़ियां चर्चा में रहीं.

Bikaner Municipal Corporation
बीकानेर नगर निगम. (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 8:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: नगरीय निकाय चुनाव 2026 के नतीजों में बीकानेर नगर निगम की तस्वीर जितनी रोचक रही, उतनी दिलचस्प तस्वीर जिले की कई नगर पालिकाओं में भी सामने आई. खासकर नोखा और बीकानेर में चुनावी मुकाबलों के बीच पति-पत्नी की राजनीतिक जोड़ी और एक-दूसरे की जगह चुनाव मैदान में उतरने का ट्रेंड चर्चा में रहा. कहीं पति-पत्नी दोनों ने जीत दर्ज कर स्थानीय राजनीति में मौजूदगी दर्ज कराई तो कहीं पति हारा, लेकिन पत्नी ने जीतकर परिवार की सियासी साख बनाई. बीकानेर निगम में पिछले बोर्ड के कुछ पार्षद आरक्षण के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन अपनी पत्नियों या पति को मैदान में उतारकर सदन पहुंचे.

नोखा में तीन दंपती, दो परिवारों की डबल जीत: नोखा नगर पालिका में तीन दंपती चुनाव मैदान में थे. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा विकास मंच के जरिए चुनाव लड़ने वाले निवर्तमान पालिका अध्यक्ष नारायण झंवर और उनकी पत्नी संतोष झंवर की रही. नारायण झंवर ने वार्ड 37 से 265 वोटों से जीत दर्ज की. उनकी पत्नी संतोष वार्ड 32 से 255 मत से विजयी हुई. इसी तरह डॉ. सीताराम पंचारिया और उनकी पत्नी मंजू देवी ने अपने-अपने वार्डों से जीत दर्ज की. नोखा में यह पारिवारिक राजनीति भी चर्चा में रही.

पढ़ें:Nikay Chunav Results : बीकानेर में 10 साल बाद कांग्रेस का कमबैक, कल्ला बोले- जनता ने 'ट्रिपल इंजन' के दावे को नकारा

पति हारे, पत्नी जीती...: नोखा चुनाव का एक और दिलचस्प पहलू निर्मल भूरा और उनकी पत्नी जयश्री भूरा का परिणाम रहा. पूर्व उपाध्यक्ष निर्मल भूरा ने विकास मंच का साथ छोड़ भाजपा से चुनाव लड़ा. उनको विकास मंच के देवकिशन चांडक ने 98 वोट से हराया. निर्मल की पत्नी जयश्री भूरा ने अपने वार्ड से 42 वोटों से जीत दर्ज की.

बीकानेर निगम में ‘पति की जगह पत्नी’: बीकानेर निगम के परिणामों में भी पति-पत्नी से जुड़ी कई दिलचस्प राजनीतिक कहानियां सामने आईं. पिछले बोर्ड में पार्षद रहे कुछ नेताओं के वार्ड इस बार आरक्षण की चपेट में आ गए. ऐसे में खुद के बजाय पत्नियों को मैदान में उतारा. वार्ड 19 में पिछली बार पार्षद रहे माणकचंद कुमावत ने अपनी पत्नी आशा देवी को भाजपा के टिकट पर उतारा. आशा ने चुनाव जीतकर परिवार की राजनीतिक मौजूदगी आगे बढ़ाई. इसी तरह वार्ड 20 में वीरेंद्र करल ने आरक्षण के चलते खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पत्नी चित्रा करल को मैदान में उतारा. चित्रा जीत गईं. वार्ड 65 में पिछली बार कांग्रेस पार्षद रहे पारस मारू भी आरक्षण के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए तो पत्नी सपना मारू को मैदान में उतारा. सपना मारू भी विजयी रहीं.

पढ़ें:नगर निकाय रिजल्ट: बीकानेर निगम में कांग्रेस को बहुमत, हनुमानगढ़ में बीजेपी 15 और कांग्रेस 10 पर सिमटी, सादुलशहर में निर्दलीय हावी

वार्ड 12 में पहले पत्नी पार्षद और अब पति: बीकानेर निगम के वार्ड 12 का परिणाम इनसे अलग रहा. यहां पिछले चुनाव में चारु शर्मा पार्षद बनीं. इस बार उनकी जगह पति हिमांशु शर्मा उतरे. हिमांशु शर्मा ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की.

परिवार की राजनीति का नया चेहरा: बीकानेर निगम के पिछले बोर्ड में जहां तीन ऐसे परिवार थे, जिनमें पति पार्षद रहे. वहीं, इस बार आरक्षण के चलते उन्हीं परिवारों से उनकी पत्नियां मैदान में उतरीं और जीतकर बोर्ड का हिस्सा बनीं. इसे स्थानीय राजनीति में परिवार की राजनीतिक निरंतरता के रूप में भी देखा जा रहा है. वार्ड 12 में इसका उलटा उदाहरण देखने को मिला, जहां पहले पत्नी और अब पति पार्षद बने हैं.

पढ़ें: बीकानेर निकाय चुनाव: 6 नगर पालिकाओं के 234 केंद्रों पर मतदान, डीएम-एसपी रख रहे पैनी नजर

TAGGED:

BIKANER NAGRA NIGAM RESULT
TWO COUPLES IN NOKHA MUNICIPALITY
COUPLE CONNECTION IN CIVIC POLLS
पारिवारिक सियासी साख
LOCAL BODY ELECTION IN BIKANER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.