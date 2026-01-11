धनबाद में भू-धसान, चपेट में आए कई घर, प्रशासन से की मुआवजा की मांग
धनबाद में भू-धसान से कई घर जमींदोज हो गया है. प्रभावित लोगों ने मुआवजे की मांग की है.
Published : January 11, 2026 at 8:29 PM IST
धनबाद: जिले के बाघमारा प्रखंड के महुदा अंतर्गत भाटडीह ओपी क्षेत्र स्थित मुरलीडीह पावर हाउस 18 नंबर के निकट अचानक जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई. इस भू-धसान की चपेट में कई घर आ गए, जिनमें से कुछ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कई घरों में गहरी दरारें पड़ गईं. प्रभावित परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.
लोगों की परेशानी और नुकसान
भू-धसान के कारण घरों के साथ ही कीमती सामान, बाइक, गहने, नकदी और अन्य सामग्रियां भी जमीन में समा गईं. एक बुजुर्ग महिला ने बताया, "बाइक के साथ जो पैसा था, सब जमीन के अंदर चला गया. अब कैसे खाएंगे और कैसे रहेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा." दूसरी प्रभावित महिला ने कहा, "देखते ही देखते पूरा घर बैठ गया. बच्चे बाहर खेल रहे थे, घर में बाइक, पलंग, मोबाइल समेत कई सामान थे, सब कुछ जमीन के नीचे चला गया."
ग्रामीणों का आक्रोश और आरोप
स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना के लिए अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि पिछले 3 सालों से क्षेत्र में अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं. प्रभावित परिवारों ने सरकार से तत्काल मुआवजा और पुनर्वास की मांग की है.
प्रशासन की प्रतिक्रिया
बाघमारा अंचल अधिकारी गिरिजानंद किस्कू ने बताया कि भू-धसान की सूचना मिली है और कई घर धंसने की खबर है. उन्होंने कहा कि सोमवार को घटनास्थल का जायजा लिया जाएगा. इस दौरान बीसीसीएल के अधिकारी और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेंगे. प्रभावित परिवारों को तत्काल पुनर्वास, रहने और खाने-पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो.
