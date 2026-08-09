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मलबे के नीचे दब गई थी जिंदगी, जाबांज युवकों ने बचाई जान

धनबादः कतरास स्थित छाताबाद में शुक्रवार को भू-धंसान की घटना ने कई परिवारों से उनका आशियाना छीन लिया. अचानक जमीन धंसने से करीब 15 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए, जबकि करीब 20 मकान इसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद इलाके में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जिन घरों में कुछ घंटे पहले तक परिवारों की जिंदगी चल रही थी, वहां अब मलबे का ढेर नजर आ रहा है. लेकिन इसी खौफनाक मंजर के बीच इंसानियत और हिम्मत की तस्वीर भी सामने आई है.

मलबे में दबी महिला को जीवित निकाला गया

मलबे में एक महिला के दबे होने की जानकारी मिली. अंदर से उसकी आवाज लगातार आ रही थी. वह अपनी जिंदगी बचाने के लिए चिल्ला रही थी और लोगों से उसे बाहर निकालने की गुहार लगा रही थी. महिला को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि वह इस मलबे से जिंदा बाहर निकल पाएगी. हुआ यूं कि मलबे में सामान खोज रहे युवकों को एक महिला की आवाज सुनाई दी. वे उस आवाज की तरफ बढ़े, तो मलबे से आवाज आने के बाद युवकों ने ऊपर के ढेर को हटाना शुरू किया और फिर महिला को मलबे से बाहर निकाला. मलबे से बाहर निकली महिला का नाम नजमा खातून है.

प्रभावित परिवार के सदस्य और जान बचाने वाले व्यक्ति का बयान (Etv Bharat)

मलबा हटाने में हर पल खतरा बना हुआ था

वहीं दूसरी ओर स्थानीय कुछ युवक अपनी जान की परवाह किए बिना बचाव में जुट गए. जमीन में धंसे मकान तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगाई गई. मलबा हटाने में हर पल खतरा बना हुआ था, लेकिन युवकों ने हिम्मत नहीं छोड़ी. धीरे-धीरे रास्ता बनाया गया और एक अन्य महिला और एक युवती को जमींदोज घर से बाहर निकाला गया.