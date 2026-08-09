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मलबे के नीचे दब गई थी जिंदगी, जाबांज युवकों ने बचाई जान

धनबाद में भू-धंसान में लगभग 15 घर जमींदोज हो गए, जिसके मलबे में एक महिला दब गई थी जिसे जिंदा बचा लिया गया.

WOMAN RESCUED ALIVE IN LANDSLIDE
मलबे में फंसी महिला को निकालते लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 2:43 PM IST

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धनबादः कतरास स्थित छाताबाद में शुक्रवार को भू-धंसान की घटना ने कई परिवारों से उनका आशियाना छीन लिया. अचानक जमीन धंसने से करीब 15 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए, जबकि करीब 20 मकान इसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद इलाके में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जिन घरों में कुछ घंटे पहले तक परिवारों की जिंदगी चल रही थी, वहां अब मलबे का ढेर नजर आ रहा है. लेकिन इसी खौफनाक मंजर के बीच इंसानियत और हिम्मत की तस्वीर भी सामने आई है.

मलबे में दबी महिला को जीवित निकाला गया

मलबे में एक महिला के दबे होने की जानकारी मिली. अंदर से उसकी आवाज लगातार आ रही थी. वह अपनी जिंदगी बचाने के लिए चिल्ला रही थी और लोगों से उसे बाहर निकालने की गुहार लगा रही थी. महिला को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि वह इस मलबे से जिंदा बाहर निकल पाएगी. हुआ यूं कि मलबे में सामान खोज रहे युवकों को एक महिला की आवाज सुनाई दी. वे उस आवाज की तरफ बढ़े, तो मलबे से आवाज आने के बाद युवकों ने ऊपर के ढेर को हटाना शुरू किया और फिर महिला को मलबे से बाहर निकाला. मलबे से बाहर निकली महिला का नाम नजमा खातून है.

प्रभावित परिवार के सदस्य और जान बचाने वाले व्यक्ति का बयान (Etv Bharat)

मलबा हटाने में हर पल खतरा बना हुआ था

वहीं दूसरी ओर स्थानीय कुछ युवक अपनी जान की परवाह किए बिना बचाव में जुट गए. जमीन में धंसे मकान तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगाई गई. मलबा हटाने में हर पल खतरा बना हुआ था, लेकिन युवकों ने हिम्मत नहीं छोड़ी. धीरे-धीरे रास्ता बनाया गया और एक अन्य महिला और एक युवती को जमींदोज घर से बाहर निकाला गया.

एक तरफ भू-धंसान ने कई परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी, तो दूसरी तरफ स्थानीय युवकों की जांबाजी ने एक जिंदगी को मौत के मुंह से वापस खींच लिया. अब प्रभावित परिवारों की निगाहें राहत और बचाव कार्य पर टिकी हैं.

महिला को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया

स्थानीय पार्षद मो शाहबुद्दीन ने कहा कि नजमा खातून नाम की एक महिला मलबे में दबी हुई थी. लोगों की जान बचाने के लिए युवक मलबे में खोजबीन कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें महिला की आवाज सुनाई दी. जिसके बाद युवक वहां पहुंचे और उस महिला की जान बचाने में कामयाब रहे. महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसे बाद में उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं.

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