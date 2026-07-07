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धनबाद के कतरास में भू-धंसान से दहशत, कई घर क्षतिग्रस्त, सुरक्षित पुनर्वास और मुआवजे की मांग ने पकड़ा जोर

धनबाद के कतरास में भू-धंसान ( Etv Bharat )