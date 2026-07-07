धनबाद के कतरास में भू-धंसान से दहशत, कई घर क्षतिग्रस्त, सुरक्षित पुनर्वास और मुआवजे की मांग ने पकड़ा जोर
धनबाद के कतरास में भू-धंसान की वजह से स्थानीय लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए.
Published : July 7, 2026 at 3:01 PM IST
धनबाद: जिले के कतरास थाना क्षेत्र में आकाश किनारी और छाताबाद में मंगलवार को अचानक हुए भू-धंसान ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. विशाल तालाब के किनारे जमीन धंसने से तालाब का पानी धंसान वाले हिस्से में समा गया. देखते ही देखते आसपास की जमीन भी प्रभावित होने लगी, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के बाद लोगों में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर निकल गए.
भू-धंसान की वजह से 4 से 5 मकान क्षतिग्रस्त
स्थानीय लोगों के अनुसार, भू-धंसान की चपेट में आने से चार से पांच मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई अन्य घरों की दीवारों में गहरी दरार पड़ गई. अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग लगातार इस आशंका में हैं कि यदि दोबारा जमीन धंसी तो और भी मकान इसकी चपेट में आ सकते हैं.
सुरक्षित पुनर्वास एवं मुआवजे की मांग
घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने कतरास-धनबाद मुख्य मार्ग जामकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से भू-धंसान का खतरा बना हुआ है लेकिन स्थाई समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है. ग्रामीणों ने प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित पुनर्वास, उचित मुआवजा और पूरे क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग की है. सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने के साथ हालात पर नजर बनाए हुए है.
खतरे के बाद भी लोग पकड़ते रहे मछली!
हैरानी की बात ये रही कि एक ओर जहां भू-धंसान की वजह से पूरा इलाका दहशत में था, वहीं दूसरी ओर तालाब का पानी निकलने के बाद कई लोग मछलियां पकड़ने में जुट गए. संभावित खतरे के बावजूद लोगों की यह लापरवाही किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती थी. फिलहाल प्रशासन लोगों को जोखिम वाले क्षेत्र से दूर रहने की अपील कर रहा है जबकि प्रभावित परिवार सुरक्षित पुनर्वास की मांग पर अड़े हुए हैं.
घटना पर प्रशासन बनाए हुए है नजर: एसडीपीओ
बाघमारा एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने बताया कि तालाब के किनारे भू-धंसान होने से तालाब का पूरा पानी जमीन के भीतर समा गया. इस घटना की चपेट में आकर आसपास के चार मकान क्षतिग्रस्त हो गए जबकि कई दूसरे घरों में भी दरारें आई हैं.
उन्होंने आगे बताया कि एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्र पर प्रशासन की नजर बनी हुई है. मौके पर बीसीसीएल के अधिकारी और अंचल अधिकारी (सीओ) गिरिजानंद किस्कू मौजूद हैं तथा प्रभावित परिवारों से बातचीत कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं. प्रशासन की ओर से लोगों की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.
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