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लगातार बारिश से देवघर का बिगड़ा हाल, एयरपोर्ट से पानी निकासी के लिए खोले गए एक्जिट गेट

देवघर में लगातार बारिश के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गये हैं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

Several houses damaged due to Cyclone Arnab in Deoghar
लगातार बारिश से मकान ढहे (देवघर) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2026 at 11:11 PM IST

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देवघर: जिला में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. लगातार बारिश के कारण देवघर शहर के कई हिस्सों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, जबकि जिले की कई नदियां भी उफान पर हैं. सड़कों और नालियों पर पानी बहने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जसीडीह स्थित डहरवा नदी में लगातार बारिश के बाद पानी का बहाव काफी तेज हो गया है. वहीं, शहर की कई सड़कों और नालियों में पानी भर जाने से जल निकासी व्यवस्था भी प्रभावित दिखाई दे रही है.

Several houses damaged due to Cyclone Arnab in Deoghar
लगातार बारिश से मकान ढहे (ETV Bharat)

एयरपोर्ट इलाके में भी भारी जलजमाव

देवघर एयरपोर्ट के निचले हिस्से में पानी जमा होने के बाद प्रबंधन को चारों ओर के एग्जिट गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी. स्थानीय लोगों के मुताबिक, एयरपोर्ट परिसर से भारी मात्रा में बारिश का पानी निकलने के कारण आसपास के गांवों की कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं.

ग्रामीण इलाकों में तूफान का असर

लगातार बारिश के साथ चक्रवाती तूफान का असर जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिला. सारठ, पालाजोरी और सारवां प्रखंड के कई ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है. कई परिवारों के सामने बारिश के बीच रहने और भोजन की समस्या खड़ी हो गई है.

स्थानीय जनप्रतिनिधि ने पहुंचायी राहत सामग्री

पालाजोरी प्रखंड में बारिश और तूफान के कारण बेघर हुए लोगों तक स्थानीय विधायक की ओर से तत्काल राहत पहुंचाई गयी. प्रभावित परिवारों के बीच सूखा भोजन और कंबल का वितरण कराया गया. वहीं, लगातार बारिश के कारण जिले के कई ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. घरों को नुकसान पहुंचने के बाद पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन से राहत और सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.

डीसी ने अधिकारियों को दिए नुकसान के आकलन के निर्देश

लगातार बारिश और तूफान से उत्पन्न स्थिति को लेकर देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि जिले के साप्तर गांव का संपर्क टूटने की जानकारी मिलते ही संबंधित कार्यपालक अभियंता को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि बारिश के कारण जहां भी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, वहां संबंधित अंचल अधिकारियों को अपर समाहर्ता के नेतृत्व में क्षति का आकलन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.

डीसी ने कहा कि बारिश के बाद जिन इलाकों में संपत्ति और मवेशियों की क्षति हुई है, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और सरकारी प्रावधानों के तहत प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाई जाएगी. बता दें कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के कारण राज्य के सभी जिलों में पिछले चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है. जिस वजह से आम लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है. वही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आगामी 27 सितंबर के बाद से मौसम में सुधार आएंगे और धूप भी देखने को मिलेंगे.

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