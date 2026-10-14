Ground Report : न रहने का पता, न रोजगार का, न्यू सांगानेर रोड पर चौड़ीकरण की कार्रवाई, खुद अपना आशियाना उजाड़ रहे लोग
जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से की जा रही कार्रवाई के बीच यहां के लोगों का दर्द सुनिए. अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...
Published : October 14, 2026 at 4:26 PM IST
जयपुर : 'रहने को घर नहीं, खाना बनाने के लिए रसोई नहीं और कमाने के लिए रोजगार नहीं...'. जिंदगीभर की कमाई से जिस आशियाने को बनाया, अब उसे अपने ही हाथों से तोड़ना पड़ रहा है. जिस दुकान से परिवार का पेट पलता था, उसे भी उजाड़ना पड़ रहा है. किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो किसी के परिवार में बुजुर्ग. किसी के बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं तो किसी के सामने दीपावली से पहले सिर छिपाने की जगह तलाशने का संकट खड़ा हो गया है. ये दर्द है जयपुर के न्यू सांगानेर रोड के उन परिवारों का है, जिनके घर और दुकानें सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं.
न्यू सांगानेर रोड को चौड़ा करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से की जा रही कार्रवाई के बीच यहां की तस्वीर विकास और विस्थापन के बीच खड़े एक बड़े सवाल को सामने ला रही है. लाल निशान लगने के बाद कई परिवार खुद ही अपने मकानों और दुकानों का हिस्सा तोड़ रहे हैं, ताकि सरकारी कार्रवाई में होने वाला नुकसान कुछ कम किया जा सके. हथौड़े और कटर से टूटती दीवारों के साथ इन परिवारों के सपने भी बिखर रहे हैं. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में किसी की आंखों से आंसू छलके तो किसी ने अपने टूटते घर के सामने खड़े होकर सरकार से सिर्फ इतनी मांग की कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा दे दिया जाए, ताकि वे दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकें.
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अपने हाथों से बनाया घर, आज तोड़ना पड़ रहा : न्यू सांगानेर रोड पर अपने मकान का हिस्सा तुड़वा रही महिला रामपाली देवी की कहानी इस दर्द को बयां करने के लिए काफी है. उन्होंने बताया कि उसके पास करीब 40 साल पुराना पट्टा है. परिवार ने बाजार से पैसा उधार लेकर और ब्याज चुकाकर ये घर बनाया था. घर की एक-एक ईंट में परिवार की मेहनत लगी है, लेकिन आज उसी आशियाने को अपने हाथों से तोड़ना पड़ रहा है. मकान का हिस्सा तुड़वाने में करीब 40 हजार रुपए भी खर्च हो रहे हैं. घर के नीचे रोजगार के लिए बनाई गई दुकान भी सड़क सीमा की जद में आ रही है. ऐसे में घर भी टूट रहा है और रोजगार भी छिन रहा है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे परिवार का गुजारा कैसे होगा और रहने के लिए दूसरी जगह का इंतजाम कहां से किया जाएगा?
विकास से इनकार नहीं, लेकिन जमीन का मुआवजा तो मिले : स्थानीय निवासी राजेंद्र राजोरिया का कहना है कि वे सड़क चौड़ीकरण या विकास कार्यों के विरोध में नहीं हैं. उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि सड़क के लिए ली जा रही जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए. लोगों के मुताबिक, कई जगह तीन मंजिला तक बने मकानों का हिस्सा टूट रहा है. किसी की दुकान जा रही है तो किसी के घर का बड़ा हिस्सा सड़क सीमा में आ रहा है. उनकी मांग है कि सरकार जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराए या जमीन की डीएलसी दर के अनुसार मुआवजा दे, ताकि वे अपने परिवार के लिए दूसरी जगह का इंतजाम कर सकें. उन्होंने मकान तोड़ने के दौरान सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. उनका कहना है कि कई जगह डायमंड कटर से निर्माण हटाया जा रहा है, जिससे आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा है. स्थानीय लोगों के अनुसार, एक परिवार के दो सदस्यों पर बिल्डिंग मेटेरियल गिर गया था, जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा.
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पहले खेती, फिर घर-दुकान, आज बताया जा रहा अतिक्रमण : स्थानीय निवासी नेहा सैनी ने बताया कि इस इलाके में पहले कृषि भूमि हुआ करती थी. उनके दादा-परदादा यहां खेती करते थे. समय के साथ जयपुर का विस्तार हुआ और करीब 40 साल पहले यहां दुकानें और अन्य निर्माण विकसित होने लगे. नेहा के अनुसार, उनके परिवार की दुकान भी इसी दौर में बनी थी. उनका सवाल है कि यदि निर्माण अवैध था तो उस पर टैक्स क्यों वसूला गया? अब सड़क चौड़ीकरण के नाम पर निर्माण हटाया जा रहा है, लेकिन प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं मिल रहा. नेहा ने बताया कि घर के नीचे बनी दुकान से ही परिवार का खर्च चलता है. अब मकान और दुकान दोनों प्रभावित हो रहे हैं. बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं. ऐसे समय में परिवार कहां जाए और रोजी-रोटी का इंतजाम कैसे करे, यही सबसे बड़ी चिंता है.
तीन पोते-पोतियों को लेकर कहां जाएं ? : स्थानीय महिला संतोष टिक्कीवाल ने आरोप लगाया कि जब मकान बनाए जा रहे थे, तब निर्माण होने दिया गया. अब उसी निर्माण को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है, जबकि उनके पास सोसायटी का पट्टा भी मौजूद है. संतोष के मुताबिक, उनके तीन पोते-पोतियां हैं. मकान के ऊपर परिवार रहता था और नीचे बेटा दुकान चलाकर परिवार का खर्च उठाता था. अब घर और दुकान दोनों प्रभावित हो रहे हैं. उनका आरोप है कि न तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है और न ही परिवार को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त समय मिला है. दीपावली से पहले ये संकट और गहरा गया है.
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घर का हिस्सा जा रहा है, परिवार को कहां लेकर जाएं? : बुजुर्ग महिला विमला अपने घर को लेकर बेहद भावुक नजर आईं. उन्होंने रोते हुए बताया कि परिवार ने बड़ी मेहनत से अपना आशियाना बनाया था. अब मकान का करीब 5 से 6 फीट हिस्सा टूटने की स्थिति में है. उनके लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि परिवार को कहां लेकर जाएं और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? विमला की आंखों में आंसू और टूटते घर के सामने खड़े परिवारों की बेबसी इस कार्रवाई से प्रभावित लोगों की परेशानी को सामने लाती है.
तीज-त्योहार की जगह घर टूटने की चर्चा : स्थानीय निवासी अनीता अग्रवाल ने बताया कि पहले मोहल्ले की महिलाएं एक जगह जुटती थीं तो तीज-त्योहार और परिवार की खुशियों की बातें होती थीं. अब वही महिलाएं अपने घरों और दुकानों को बचाने की चिंता में इकट्ठा होती हैं. दिनभर चर्चा इस बात की होती है कि कितना हिस्सा टूटेगा, घर में क्या बचेगा और आगे रहने का इंतजाम कैसे होगा?. अनीता के अनुसार, जेडीए ने उनके घर पर लाल निशान लगाया है. करीब 9 फीट जमीन प्रभावित होने की बात कही जा रही है, जिससे घर और दुकान दोनों पर असर पड़ेगा. घर की जिस रसोई में वो खाना बनाती हैं उसी को तोड़ना पड़ा. सरकार न मुआवजा दे रही है और न ही रहने के लिए दूसरी जगह उपलब्ध करा रही है.
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छह महीने का बच्चा है, उसे लेकर कहां जाएं : स्थानीय महिला अल्का ने बताया कि उनका छह महीने का बच्चा है. कार्रवाई के कारण मकान का आधे से ज्यादा हिस्सा प्रभावित हो रहा है. ऐसे में छोटे बच्चे को लेकर कहां जाएं, ये समझ नहीं आ रहा. अल्का का कहना है कि प्रशासन के अधिकारी निशान लगाकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद परिवार कहां रहेगा?, क्या खाएगा और भविष्य कैसे संभालेगा ?. इसकी चिंता प्रभावित लोगों को खुद करनी पड़ रही है. उनका कहना है कि यदि उचित मुआवजा मिल जाए तो परिवार दोबारा कहीं रहने का इंतजाम कर सकता है. फिलहाल उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है.
छह दिन का नोटिस देकर कार्रवाई का दबाव बनाया : न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल के संरक्षक ओम राजोरिया ने जेडीए की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारियों का पक्ष सुने बिना कार्रवाई की जा रही है और प्रभावित लोगों को केवल छह दिन का नोटिस दिया गया. कई व्यापारियों के पास दुकान की रजिस्ट्री, साइट प्लान और यूडी टैक्स की रसीदें मौजूद हैं. उनका सवाल है कि यदि निर्माण पूरी तरह अवैध था तो उस पर टैक्स क्यों वसूला गया? उन्होंने कहा कि प्रशासन को पहले लोगों के दस्तावेजों और आपत्तियों की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होनी चाहिए. प्रभावित लोगों ने कानूनी राहत के लिए भी प्रयास किए हैं. कुछ लोगों ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन उन्हें व्यापक राहत नहीं मिल सकी.
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कुछ घरों पर स्टे के नोटिस, लेकिन राहत सीमित : कार्रवाई से प्रभावित कुछ लोगों ने अपने मकानों के बाहर अदालत से मिले स्थगन आदेशों से जुड़े नोटिस भी चस्पा कर रखे हैं. व्यापार मंडल के संरक्षक के अनुसार, कुछ लोगों को वर्ष 2004 में पिंक ऑपरेशन के दौरान स्थगन आदेश मिले थे. वहीं, हाल में सुप्रीम कोर्ट से कुछ लोगों को मिली राहत सीमित अवधि के लिए है. उनके अनुसार, इससे लोगों को सामान हटाने का समय मिल सकता है, लेकिन पूरे मामले का समाधान नहीं हुआ है. ऐसे में प्रभावित परिवारों की मांग है कि कार्रवाई से पहले सभी संबंधित आदेशों, दस्तावेजों और आपत्तियों की स्थिति स्पष्ट की जाए, ताकि किसी को अनावश्यक नुकसान न उठाना पड़े.
89 आपत्तियां निगम के पास, 35 मामले जेडीए की प्रवर्तन शाखा में : मामले में जेडीए को कुल 124 आपत्तियां मिली हैं. जोन अधिकारियों के अनुसार, इनमें से 89 आपत्तियां नगर निगम को भेजी गई हैं, जबकि 35 मामले जेडीए की प्रवर्तन शाखा के पास हैं. सुनवाई के दौरान जेडीए ने आपत्तियों की जांच और शेष हिस्से में कार्रवाई के लिए समय मांगा था. प्रभावित लोगों का कहना है कि त्योहारों के सीजन से ठीक पहले मकान और दुकान टूटने से वे सड़क पर आ सकते हैं. उनका आग्रह है कि पहले दस्तावेजों, नक्शों और आपत्तियों की स्थिति साफ की जाए. लोगों के मुताबिक, मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था के बिना घरों का हिस्सा टूटने से उनका संकट और बढ़ जाएगा.
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चौड़ीकरण की कार्रवाई :
- 30 जुलाई 2021 : हाईकोर्ट ने सड़क के अतिक्रमण चिह्नित कर हटाने के निर्देश जेडीए को दिए.
- 29 अक्टूबर 2021 : हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सड़क की चौड़ाई अदालत ने तय नहीं की है. जेडीए अपने रिकॉर्ड के आधार पर सीमांकन करे.
- 19 मार्च 2024 : हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जेडीए ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज की.
- 29 अप्रैल 2024 : जेडीए ने करीब 125 लोगों को धारा 72 के तहत नोटिस दिए.
- 21 जनवरी 2025 : हाईकोर्ट ने जेडीए से सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान मांगा.
- 18 मार्च 2025 : सड़क की एलाइनमेंट बदलने का फैसला लिया गया.
- 15 जुलाई 2025 : जेडीए की बीपीसी (एलपी) ने बदली हुई एलाइनमेंट और लेआउट को मंजूरी दी.
- 17 फरवरी 2026 : सोल्जर से गुर्जर की थड़ी तक अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार, नगर निगम और जेडीए को नोटिस दिए.
- 7 अगस्त 2026 : हाईकोर्ट ने सोल्जर-गुर्जर की थड़ी के करीब 24 किलोमीटर हिस्से से अतिक्रमण हटाने के लिए जेडीए को दो महीने का समय दिया.
- 27 सितंबर 2026 : जयपुर का प्राधिकरण की ओर से किया गया डिमार्केशन
- 5 अक्टूबर 2026: जेडीए ने सोल्जर-गुर्जर की थड़ी वाले हिस्से में बुलडोजर कार्रवाई शुरू की.
हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तक कार्रवाई स्थगित : न्यू सांगानेर रोड पर फिलहाल 100 फीट सड़क सीमा में आ रहे निर्माण हटाने की कार्रवाई के बीच प्रभावित लोग खुद अपने घर और दुकानें तोड़ रहे हैं. हालांकि, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक जेडीए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है. इससे प्रभावित परिवारों और व्यापारियों को अंतरिम राहत मिली है, लेकिन लोगों की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है. प्रभावित परिवारों के सामने अब भी कई सवाल हैं. क्या उन्हें जमीन का मुआवजा मिलेगा? क्या उनके दस्तावेजों और आपत्तियों पर निष्पक्ष सुनवाई होगी? क्या घर और रोजगार खोने की स्थिति में उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब का इंतजार है. साथ ही इंतजार है हाईकोर्ट की अगली सुनवाई का.
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हाईकोर्ट के निर्देश पर पहले डिमार्केशन करते हुए 210 नोटिस दिए गए. कार्रवाई के तहत पहले 5 अक्टूबर को रोड साइड हुए अतिक्रमण को हटाया गया. गुर्जर की थड़ी से करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र तक सोडाला की ओर जाने वाली 100 फीट रोड की सड़क सीमा के दोनों ओर चबूतरे, सीढ़ियां और अन्य निर्माण को ध्वस्त किया गया. वहीं, 210 नोटिस के जवाब में जो आपत्ती आई है, उनकी जांच करवाई जा रही है. इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद आगे की कार्रवाई होगी. : इस्लाम खान, पुलिस उपाधीक्षक, प्रवर्तन शाखा, जेडीए