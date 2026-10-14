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Ground Report : न रहने का पता, न रोजगार का, न्यू सांगानेर रोड पर चौड़ीकरण की कार्रवाई, खुद अपना आशियाना उजाड़ रहे लोग

न्यू सांगानेर रोड पर चौड़ीकरण ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : 'रहने को घर नहीं, खाना बनाने के लिए रसोई नहीं और कमाने के लिए रोजगार नहीं...'. जिंदगीभर की कमाई से जिस आशियाने को बनाया, अब उसे अपने ही हाथों से तोड़ना पड़ रहा है. जिस दुकान से परिवार का पेट पलता था, उसे भी उजाड़ना पड़ रहा है. किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो किसी के परिवार में बुजुर्ग. किसी के बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं तो किसी के सामने दीपावली से पहले सिर छिपाने की जगह तलाशने का संकट खड़ा हो गया है. ये दर्द है जयपुर के न्यू सांगानेर रोड के उन परिवारों का है, जिनके घर और दुकानें सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं.