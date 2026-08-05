धनबाद में फिर भू-धंसान, आधा दर्जन घर जमींदोज, जमीन में समाई सामान और मोटरसाइकिल
धनबाद में कतरास थाना क्षेत्र में मंगलवार रात अचानक हुए भू-धसान से आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए. मौके पर महिला और मीडियाकर्मी बाल-बाल बचे.
Published : August 5, 2026 at 9:00 AM IST
धनबाद: जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बार फिर भू-धंसान की घटना सामने आई है. कतरास थाना क्षेत्र के सेलेक्टेड गोविंदपुर में अचानक जमीन धंसने से करीब आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए. ईटीवी संवाददाता मौके पर एक महिला से बात करने के दौरान भी घर जमींदोज हुआ. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.
घटना को लेकर बताया जा रहा है कि भू-धंसान की चपेट में आने से घरों में रखा सामान समेत मोटरसाइकिल भी जमीन के अंदर समा गई. अचानक हुए भू-धंसान के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए. लोगों का कहना है कि अचानक रात के समय खाना बना रही थी और तेज आवाज के साथ भू-धसान होने लगा.
बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण कतरास क्षेत्र में जमीन धंसने की घटनाएं सामने आ रही है. इससे लोगों के बीच घर और जान-माल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. वहीं घटना में बची पीड़ित महिला सदस्य ने कहा कि घर में काम करने के दौरान बिजली कड़कने जैसी आवाज आई. जिसके बाद वो लोग शोर करते हुए बाहर निकला और हल्ला किया. देखते ही देखते घर जमीन में समा गया. महिला ने बताई कि आसपास के लगभग आधा दर्जन घर जमींदोज हुआ है.