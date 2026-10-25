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छत्तीसगढ़ से गढ़वा में घुसे जंगली हाथियों के कई झुंड, दहशत में 24 गांव के लोग

जंगली हाथियों का झुंड ( फाइल फोटो-Etv Bharat )

गढ़वा: छत्तीसगढ़ और गढ़वा के सीमावर्ती इलाकों में जंगली हाथियों की बढ़ती गतिविधियों ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है. छत्तीसगढ़ के रास्ते हाथियों के कई झुंड गढ़वा के जंगलों में प्रवेश कर चुके हैं. इनमें चार से पांच दर्जन हाथियों का एक बड़ा झुंड भी शामिल है.

हाथियों के झुंड के विचरण से जिले के 24 गांव सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं. ग्रामीणों के बीच डर का माहौल है. हालात ऐसे हैं कि लोग सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक ही अपने जरूरी काम निपटाने की कोशिश करते हैं. इसके बाद वे घरों में रहने को मजबूर हो जाते हैं.