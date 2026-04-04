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कॉर्बेट सफारी से 37 जिप्सियां एक साल के लिए बाहर, हाईकोर्ट जाएंगे मालिक, जानें कारण

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी संचालन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. लॉटरी प्रक्रिया अपनाते हुए 37 जिप्सियों को एक साल के लिए बाहर कर दिया गया है. लेकिन इस लॉटरी सिस्टम पर अब सवाल भी उठने लगे हैं.

कॉर्बेट पार्क से 37 जिप्सियां एक साल के लिए बाहर: रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी संचालन को लेकर पार्क प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है. निर्धारित क्षमता से अधिक वाहनों के पंजीकरण के चलते 37 जिप्सियों को एक वर्ष के लिए पार्क से बाहर कर दिया गया है. यह चयन कोसी रेंज स्थित वन विश्राम गृह में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया गया. इस प्रक्रिया में कुल 130 जिप्सियों में से 93 को संचालन की अनुमति मिली, जबकि 37 जिप्सियां बाहर हो गईं. इनमें ईडीसी श्रेणी की 66 में से 50 और खुली श्रेणी की 64 में से 43 जिप्सियों को लॉटरी के जरिए अंदर रखा गया.

एनटीसीए की गाइडलाइन का पालन: नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) के मानकों के अनुसार कॉर्बेट के विभिन्न जोनों में अधिकतम 385 जिप्सियों के संचालन की अनुमति है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 400 से अधिक जिप्सियां पंजीकृत हैं. ऐसे में क्षमता संतुलन बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया. टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर राहुल मिश्रा के अनुसार-