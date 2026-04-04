कॉर्बेट सफारी से 37 जिप्सियां एक साल के लिए बाहर, हाईकोर्ट जाएंगे मालिक, जानें कारण
बाहर किए गए जिप्सी कारोबारियों ने लॉटरी सिस्टम पर उठाए सवाल, फैसले के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं याचिका
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 4, 2026 at 10:41 AM IST
रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी संचालन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. लॉटरी प्रक्रिया अपनाते हुए 37 जिप्सियों को एक साल के लिए बाहर कर दिया गया है. लेकिन इस लॉटरी सिस्टम पर अब सवाल भी उठने लगे हैं.
कॉर्बेट पार्क से 37 जिप्सियां एक साल के लिए बाहर: रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी संचालन को लेकर पार्क प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है. निर्धारित क्षमता से अधिक वाहनों के पंजीकरण के चलते 37 जिप्सियों को एक वर्ष के लिए पार्क से बाहर कर दिया गया है. यह चयन कोसी रेंज स्थित वन विश्राम गृह में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया गया. इस प्रक्रिया में कुल 130 जिप्सियों में से 93 को संचालन की अनुमति मिली, जबकि 37 जिप्सियां बाहर हो गईं. इनमें ईडीसी श्रेणी की 66 में से 50 और खुली श्रेणी की 64 में से 43 जिप्सियों को लॉटरी के जरिए अंदर रखा गया.
एनटीसीए की गाइडलाइन का पालन: नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) के मानकों के अनुसार कॉर्बेट के विभिन्न जोनों में अधिकतम 385 जिप्सियों के संचालन की अनुमति है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 400 से अधिक जिप्सियां पंजीकृत हैं. ऐसे में क्षमता संतुलन बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया. टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर राहुल मिश्रा के अनुसार-
पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई. जिप्सी स्वामियों से ही पर्चियां निकलवाई गईं. चयनित न होने वाली 37 जिप्सियों को अगले एक साल तक संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी.
-राहुल मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व-
बाहर किए गए जिप्सी मालिकों ने लॉटरी प्रक्रिया पर उठाए सवाल: हालांकि, इस निर्णय के बाद विवाद भी सामने आने लगा है. जिप्सी स्वामी नमित अग्रवाल ने लॉटरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि-
कुछ श्रेणियों को बाहर रखकर पूरी तरह निष्पक्षता नहीं बरती गई. 3 और 5 वर्ष वाले जिप्सी स्वामियों को प्राथमिकता देकर अन्य के साथ भेदभाव किया गया है. हम इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाएंगे और सभी जिप्सियों के लिए समान रूप से लॉटरी लागू करने की मांग करेंगे.
-नमित अग्रवाल, जिप्सी स्वामी-
वहीं नमित अग्रवाल ने पूर्व में दर्ज आपत्तियों का हवाला देते हुए प्रशासन पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया.
दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने कहा कि बाहर हुई 37 जिप्सियों के स्वामियों को वैकल्पिक रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशासन से बातचीत की जाएगी.
डायरेक्टर बोले नियमों के अनुसार हुई प्रक्रिया: कॉर्बेट के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने स्पष्ट किया कि-
पूरी लॉटरी प्रक्रिया नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत ही संपन्न कराई गई है. आगे भी सभी निर्णय नियमानुसार ही लिए जाएंगे.
-डॉ साकेत बडोला, डायरेक्टर, जिम कॉर्बेट पार्क-
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