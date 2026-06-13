ETV Bharat / state

जंगली फल खाने से छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, बोकारो के अलारगो प्राथमिक विद्यालय की सभी लड़कियां

बोकारो में जंगली फल खाने से कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ी गयी.

Several girl students fell ill after eating wild fruit in Bokaro
बीमार छात्रा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 13, 2026 at 9:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारोः जिला में चंद्रपूरा प्रखंड के अलारगो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं की जंगली फल खाने से अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिन्हें तत्काल बेरमो अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर जितेंद्र की देखरेख में इन छात्रों का इलाज किया जा रहा है. डॉ. जितेंद्र के अनुसार सभी बच्चों की तबियत स्थिर व खतरे से बाहर है. यह बच्चियों डूंगरी विधानसभा क्षेत्र के अलारगो गांव की रहने वाली हैं.

भंडारीडीह के फुलवारी टोला की पांच बच्चियों की तबीयत जंगली फल खाने के बाद अचानक बिगड़ गई. परिजनों द्वारा सभी बच्चियों को तत्काल इलाज के लिए फुसरो स्थित अनुमंडलीय अस्पताल बेरमो में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. बीमार हुई बच्चियों में कृतिका कुमारी, नीतू कुमारी, रोनित कुमारी, सिमरन कुमारी एवं अंजलि कुमारी शामिल हैं.

जानकारी देते परिजन (ETV Bharat)

सभी बच्चियों ने खेल-खेल में किसी जंगली फल का सेवन कर लिया, जिसके बाद उन्हें उलटी और बेचैनी की शिकायत होने लगी. परिजनों ने स्थिति गंभीर होते देख सभी को अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों की निगरानी में बच्चियों का इलाज जारी है.

बच्चियों का इलाज कर रहे डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी बच्चों की स्थिति फिलहाल स्थिर है. फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं इन्हें रात भर निगरानी में रखा जाएगा. डॉ. जितेंद्र ने अभिभावकों से अपील की है कि खासकर बरसात के समय में किसी भी प्रकार के जंगली फल का सेवन करने से बचें और बच्चों पर निगरानी रखें. बच्चों को बिना पहचान वाले जंगली फल या पौधों का सेवन नहीं करने की सलाह दी जा रही है.

इसे भी पढ़ें- पलामू में गोलगप्पा खाने से 150 से अधिक बच्चे बीमार, इलाज में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम

इसे भी पढ़ें- शादी समारोह में खाना खाने के बाद 50 से अधिक लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही इलाके में कैंप

इसे भी पढ़ें- मिड डे मील खाने से 40 बच्चे बीमार, इलाज के बाद सुधरी तबीयत - Food poisoning

TAGGED:

विषाक्त फल खाने से बीमार
STUDENTS FELL ILL AFTER EATING
ILL AFTER EATING WILD FRUIT
BOKARO
FOOD POISONING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.