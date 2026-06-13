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जंगली फल खाने से छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, बोकारो के अलारगो प्राथमिक विद्यालय की सभी लड़कियां

बोकारोः जिला में चंद्रपूरा प्रखंड के अलारगो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं की जंगली फल खाने से अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिन्हें तत्काल बेरमो अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर जितेंद्र की देखरेख में इन छात्रों का इलाज किया जा रहा है. डॉ. जितेंद्र के अनुसार सभी बच्चों की तबियत स्थिर व खतरे से बाहर है. यह बच्चियों डूंगरी विधानसभा क्षेत्र के अलारगो गांव की रहने वाली हैं.

भंडारीडीह के फुलवारी टोला की पांच बच्चियों की तबीयत जंगली फल खाने के बाद अचानक बिगड़ गई. परिजनों द्वारा सभी बच्चियों को तत्काल इलाज के लिए फुसरो स्थित अनुमंडलीय अस्पताल बेरमो में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. बीमार हुई बच्चियों में कृतिका कुमारी, नीतू कुमारी, रोनित कुमारी, सिमरन कुमारी एवं अंजलि कुमारी शामिल हैं.

जानकारी देते परिजन (ETV Bharat)

सभी बच्चियों ने खेल-खेल में किसी जंगली फल का सेवन कर लिया, जिसके बाद उन्हें उलटी और बेचैनी की शिकायत होने लगी. परिजनों ने स्थिति गंभीर होते देख सभी को अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों की निगरानी में बच्चियों का इलाज जारी है.