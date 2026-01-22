ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस के मद्देजनर DMRC का फैसला; 23 और 26 जनवरी को दिल्ली के छह मेट्रो स्टेशनों के गेट रहेंगे बंद, यहां देखें

दिल्ली मेट्रो की तरफ से यात्रियों से अपील की गई है कि सूचना को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं. पढ़ें खबर..

दिल्ली मेट्रो
दिल्ली मेट्रो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 22, 2026 at 10:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इसी क्रम में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 23 और 26 जनवरी 2026 को कुछ मेट्रो स्टेशनों के चुनिंदा गेट अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया है. डीएमआरसी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, सुरक्षा कारणों के चलते इन स्टेशनों पर सुबह 3 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक यात्रियों की एंट्री और एग्जिट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

दिल्ली मेट्रो की बताया कि जिन स्टेशनों पर गेट बंद रहेंगे उनमें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उद्योग भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और आईटीओ मेट्रो स्टेशन शामिल हैं. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन के गेट नंबर 3 और 4, उद्योग भवन का गेट नंबर 1, लाल किला और जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 और 4, दिल्ली गेट के गेट नंबर 1, 4 और 5 और आईटीओ स्टेशन के गेट नंबर 3, 4 और 6 बंद रहेंगे.

डीएमआरसी के अनुसार, यह व्यवस्था गणतंत्र दिवस परेड और उससे जुड़े कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों की मांग पर की गई है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या सुरक्षा चूक को रोका जा सके. हालांकि इन स्टेशनों से मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी, लेकिन निर्धारित गेटों से यात्रियों को प्रवेश या निकास की अनुमति नहीं होगी.

दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले इस सूचना को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाएं और वैकल्पिक स्टेशनों या गेटों का उपयोग करें. खास तौर पर उन यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जिन्हें 23 और 26 जनवरी को सुबह के समय इन इलाकों में आना-जाना है. डीएमआरसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशानुसार जरूरत पड़ने पर व्यवस्था में और बदलाव किए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें-

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात; पूर्वी दिल्ली के बॉर्डर सील

किराड़ी को जलभराव से मुक्त करने का संकल्प, छह माह में बदल जाएगी तस्वीर: प्रवेश वर्मा

TAGGED:

DELHI METRO RAIL CORPORATION
REPUBLIC DAY 2026
TEMPORARY CLOSURE METRO STATIONS
दिल्ली मेट्रो स्टेशन गेट रहेंगे बंद
DELHI METRO SEVERAL GATES CLOSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.