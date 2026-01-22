ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस के मद्देजनर DMRC का फैसला; 23 और 26 जनवरी को दिल्ली के छह मेट्रो स्टेशनों के गेट रहेंगे बंद, यहां देखें

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इसी क्रम में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 23 और 26 जनवरी 2026 को कुछ मेट्रो स्टेशनों के चुनिंदा गेट अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया है. डीएमआरसी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, सुरक्षा कारणों के चलते इन स्टेशनों पर सुबह 3 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक यात्रियों की एंट्री और एग्जिट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

दिल्ली मेट्रो की बताया कि जिन स्टेशनों पर गेट बंद रहेंगे उनमें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उद्योग भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और आईटीओ मेट्रो स्टेशन शामिल हैं. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन के गेट नंबर 3 और 4, उद्योग भवन का गेट नंबर 1, लाल किला और जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 और 4, दिल्ली गेट के गेट नंबर 1, 4 और 5 और आईटीओ स्टेशन के गेट नंबर 3, 4 और 6 बंद रहेंगे.

डीएमआरसी के अनुसार, यह व्यवस्था गणतंत्र दिवस परेड और उससे जुड़े कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों की मांग पर की गई है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या सुरक्षा चूक को रोका जा सके. हालांकि इन स्टेशनों से मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी, लेकिन निर्धारित गेटों से यात्रियों को प्रवेश या निकास की अनुमति नहीं होगी.