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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! पुनर्निर्माण के चलते इस रेलवे स्टेशन के कई गेट बंद, घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह जरूरी खबर

गोरखपुर स्टेशन पर यात्री परेशान! कई रास्ते बंद, अगले सप्ताह मल्टीलेवल पार्किंग से मिलेगी राहत

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पुनर्निर्माण के दौरान गोरखपुर रेलवे स्टेशन के कई गेट बंद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 5:21 PM IST

6 Min Read
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गोरखपुर: रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण जारी है, जिसकी वजह से इन दिनों यहां के प्रमुख गेट और पार्किंग को बंद कर दिया गया है. ऐसे में स्टेशन परिसर तक दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहन तक लेकर पहुंचना किसी भी यात्री के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है. यात्री सड़क से समान का बोझ सिर पर लादकर स्टेशन पहुंच रहे हैं.

पुनर्निर्माण के दौरान गोरखपुर रेलवे स्टेशन के कई गेट बंद (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, करीब 500 करोड़ की लागत से इस रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण कराया जा रहा है, जिसकी वजह से 2 जून से शुरू हुई यह बंदी सिर्फ एक गेट को छोड़कर पूरे स्टेशन क्षेत्र में लागू हो गई है. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार का कहना है कि करीब 4 हजार वर्ग मीटर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की पार्किंग का काम अंतिम दौर में है. उम्मीद है कि अब नए मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी. ऐसे में यात्रियों का रेलवे स्टेशन परिसर में वाहन साहित आवागमन आसान हो सकेगा. फिलहाल जो समस्या आ रही है उसमें RPF और रेलवे पुलिस यात्रियों की मदद कर रही है.

रेलवे स्टेशन के तीन प्रवेश द्वार बंद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि तीन प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए हैं. यात्री अब पांच नंबर से जाएंगे और चार से निकलेंगे. इस दौरान 150 साल पुराना साइकिल स्टैंड भी बंद कर दिया गया है. 15 जून से प्लेटफार्म-9 की पार्किंग भी बंद हो जाएगी. उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में शुक्रवार शाम से प्रवेश द्वार नंबर दो, तीन और छह नंबर को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया. बाकी प्रवेश द्वार पहले ही बंद किए जा चुके हैं.

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नवनिर्माण का मॉडल (Photo Credit; ETV Bharat)

गेट नंबर 5 से यात्री कर सकेंगे प्रवेश

अब यात्री पांच नंबर प्रवेश द्वार से परिसर में जाएंगे और चार नंबर से बाहर निकलेंगे. वाहनों को परिसर में खड़ा करने की सुविधा नहीं मिलेगी. 14 जून तक पार्किंग एरिया खाली कराने के साथ ही 15 जून से आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी. इस दौरान यहां स्थित लॉन्ड्री भवन तोड़ने के साथ ही अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे. इसके साथ ही 15 जून से प्लेटफार्म नंबर 9 स्थित कैब-वे बंद हो जाएगा. यहां वाहनों के प्रवेश पर रोक होने से यात्रियों को प्लेटफार्म नंबर एक के रास्ते से ही नौ नंबर पर जाना होगा.

जल्द शुरू होगी मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन भवन के पुनर्विकास कार्य कराया जा रहा है. इसके चलते तीन प्रवेश द्वारों को बंद किया गया है. सप्ताहभर में मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है. मल्टीलेवल पार्किंग शुरू होने के बाद प्रवेश द्वार नंबर छह को खोल दिया जाएगा और गाड़ियां पार्किंग में खड़ी होंगी. 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में दो पहिया और चार पहिया वाहन खड़े होंगे.

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पुनर्निर्माण के दौरान गोरखपुर रेलवे स्टेशन के कई गेट बंद (Photo Credit; ETV Bharat)

गेट नंबर 3 अस्थाई रूप से बंद

गेट नंबर 1, 2 और 6 को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जबकि गेट नंबर 3 अस्थाई रूप से बंद है. गेट नंबर 7 से प्लेटफार्म नंबर एक पर जाने वाला रास्ता खुला है. रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण के चलते गेट और पार्किंग को बंद किया गया है. इस दौरान ईटीवी भारत नें कुछ यात्रियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह गर्मी और बोझ तले इतने परेशान थे कि कैमरे पर कुछ बोले ही नहीं. महिलाएं भी भारी भरकम सामान सिर पर लादे नजर आ रही थीं.

प्रतिदिन करीब 1 लाख यात्रियों का आवागमन

गोरखपुर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन करीब 90 हजार से 1 लाख के बीच में यात्रियों का आवागमन होता है और 195 से अधिक ट्रेनें यहां से ओरिजिनेट होती और निकलती हैं. अगर वातानुकूलित यात्रियों की बात करें तो गोरखपुर से ही करीब 16354 से अधिक यात्री रवाना होते हैं. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि स्लीपर और जनरल में कितने यात्री यहां से रवाना हो रहे होंगे.

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पुनर्निर्माण के दौरान गोरखपुर रेलवे स्टेशन के कई गेट बंद (Photo Credit; ETV Bharat)

अंग्रेजों के जमाने की इमारतों में संचालित हो रहा रेलवे स्टेशन

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर के प्रशासनिक भवन हो या फिर रेलवे स्टेशन, यह सभी अंग्रेजों के जमाने की इमारतों में संचालित हो रहे हैं. कई इमारतों की उम्र सवा सौ साल से अधिक हो चुकी है, लेकिन यह सब जल्द ही अतीत की बातें हो जाएंगी. भारत सरकार की अमृत भारत रेलवे स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत गोरखपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होना है. इसके तहत यात्रियों को लिफ्ट, एस्केलेटर, रूफ प्लाजा, मल्टीप्लेक्स, कॉमर्शियल स्टॉल जैसी एयरपोर्ट सरीखी उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी. खास बात यह कि प्रोजेक्ट और बजट की स्वीकृति के बाद टेंडर की प्रक्रिया भी जब पूरी हो गई तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर इसकी आधारशिला रखी थी. उसी दिन वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई थी.

सिटी सेंटर के रूप में विकसित होगा गोरखपुर जंक्शन

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि गोरखपुर जंक्शन को अगले 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह सभी उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी. जंक्शन पर होटल और रेस्तरां की सुविधा मिल जाएगी. मल्टीप्लेक्स में मूवी का आनंद यात्री उठा सकेंगे. लोगों की सुविधा के लिए 38 लिफ्ट और 22 एस्केलेटर लगाए जाएंगे.

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पुनर्निर्माण के दौरान गोरखपुर रेलवे स्टेशन के कई गेट बंद (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रधानमंत्री मोदी ने किया था शिलान्यास

गोरखपुर जंक्शन पर प्रतिदिन एक लाख, 68 हजार यात्रियों का आवागमन हो सकेगा. ऐसी तैयारी की जा रही है. स्टेशन को फ्लाईओवर और सड़कों से इस तरह से जोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आसान हो सके. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 7 जुलाई को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ही इस कार्य का शिलान्यास भी किया था. करीब 17900 वर्ग मीटर में यह नया स्टेशन भवन होगा, जिसमें 6300 वर्ग मीटर में वेटिंग एरिया बनाया जाएगा और 1800 वर्ग मीटर में रूफ प्लाजा बनेगा.

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