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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! पुनर्निर्माण के चलते इस रेलवे स्टेशन के कई गेट बंद, घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह जरूरी खबर

पुनर्निर्माण के दौरान गोरखपुर रेलवे स्टेशन के कई गेट बंद ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण जारी है, जिसकी वजह से इन दिनों यहां के प्रमुख गेट और पार्किंग को बंद कर दिया गया है. ऐसे में स्टेशन परिसर तक दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहन तक लेकर पहुंचना किसी भी यात्री के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है. यात्री सड़क से समान का बोझ सिर पर लादकर स्टेशन पहुंच रहे हैं. पुनर्निर्माण के दौरान गोरखपुर रेलवे स्टेशन के कई गेट बंद (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, करीब 500 करोड़ की लागत से इस रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण कराया जा रहा है, जिसकी वजह से 2 जून से शुरू हुई यह बंदी सिर्फ एक गेट को छोड़कर पूरे स्टेशन क्षेत्र में लागू हो गई है. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार का कहना है कि करीब 4 हजार वर्ग मीटर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की पार्किंग का काम अंतिम दौर में है. उम्मीद है कि अब नए मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी. ऐसे में यात्रियों का रेलवे स्टेशन परिसर में वाहन साहित आवागमन आसान हो सकेगा. फिलहाल जो समस्या आ रही है उसमें RPF और रेलवे पुलिस यात्रियों की मदद कर रही है. रेलवे स्टेशन के तीन प्रवेश द्वार बंद मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि तीन प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए हैं. यात्री अब पांच नंबर से जाएंगे और चार से निकलेंगे. इस दौरान 150 साल पुराना साइकिल स्टैंड भी बंद कर दिया गया है. 15 जून से प्लेटफार्म-9 की पार्किंग भी बंद हो जाएगी. उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में शुक्रवार शाम से प्रवेश द्वार नंबर दो, तीन और छह नंबर को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया. बाकी प्रवेश द्वार पहले ही बंद किए जा चुके हैं. नवनिर्माण का मॉडल (Photo Credit; ETV Bharat) गेट नंबर 5 से यात्री कर सकेंगे प्रवेश अब यात्री पांच नंबर प्रवेश द्वार से परिसर में जाएंगे और चार नंबर से बाहर निकलेंगे. वाहनों को परिसर में खड़ा करने की सुविधा नहीं मिलेगी. 14 जून तक पार्किंग एरिया खाली कराने के साथ ही 15 जून से आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी. इस दौरान यहां स्थित लॉन्ड्री भवन तोड़ने के साथ ही अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे. इसके साथ ही 15 जून से प्लेटफार्म नंबर 9 स्थित कैब-वे बंद हो जाएगा. यहां वाहनों के प्रवेश पर रोक होने से यात्रियों को प्लेटफार्म नंबर एक के रास्ते से ही नौ नंबर पर जाना होगा.

जल्द शुरू होगी मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन भवन के पुनर्विकास कार्य कराया जा रहा है. इसके चलते तीन प्रवेश द्वारों को बंद किया गया है. सप्ताहभर में मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है. मल्टीलेवल पार्किंग शुरू होने के बाद प्रवेश द्वार नंबर छह को खोल दिया जाएगा और गाड़ियां पार्किंग में खड़ी होंगी. 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में दो पहिया और चार पहिया वाहन खड़े होंगे.