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देवघर में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में 10 आरोपी गिरफ्तार

देवघर: जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, इसके बावजूद जिले में साइबर ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. इसी क्रम में शनिवार को देवघर साइबर पुलिस ने पालोजोरी थाना क्षेत्र के एक जंगल में छापेमारी कर सात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 10 मोबाइल फोन और करीब 35 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हासिब मोमिन, शाहजहां मोमिन, अजहरुल अंसारी, कमाल मोमिन, निजाम अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी और राजाबाबू मोमिन के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी पालोजोरी थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में छिपकर प्रतिष्ठित कंपनी के कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर लोगों से साइबर ठगी करने की कोशिश कर रहे थे.

'पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई. पुलिस टीम के मौके पर पहुंचते ही आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया.' कमलेश प्रसाद महतो, पुलिस उपाधीक्षक

आरोपियों के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं

कार्रवाई में साइबर पुलिस के साथ डीएसपी कैलाश महतो, इंस्पेक्टर देवेश कुमार, पालोजोरी थाना प्रभारी संजय कुमार, ललित खलखो समेत पुलिस के अन्य जवान शामिल थे. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल नंबर और IMEI नंबर की तकनीकी जांच की. जांच में सामने आया कि आरोपियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में साइबर ठगी से संबंधित मामले पहले भी दर्ज हैं.

10 लोगों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए अपने पहचान पत्रों में मूल स्थान से संबंधित जानकारी भी बदल रखी थी. जिसकी जांच की जा रही है. कई आरोपियों के आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड जैसे पहचान पत्रों पर बंगाल के जिलों का पता लिखा हुआ पाया गया है. वहीं, शुक्रवार शाम को भी पुलिस ने तीन अन्य साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था. इस तरह पिछले 24 घंटे के भीतर देवघर पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है.