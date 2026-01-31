ETV Bharat / state

दिल्ली में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई फुट ओवर ब्रिजों को मिली मंजूरी, इन जगहों पर होगा निर्माण

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली सरकार ने शहर के सबसे व्यस्त और दुर्घटना संभावित इलाकों में कई नए फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के निर्माण को स्वीकृति दी है. यह पहल दिल्ली सरकार की उस व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, ट्रैफिक दबाव घटाना और रोज़ाना लाखों लोगों को सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित पैदल मार्ग उपलब्ध कराना है.

इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार सुरक्षित सड़कों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. दिल्ली के तेज विकास के साथ आधुनिक और व्यावहारिक समाधान जरूरी हैं. किसी भी नागरिक को सड़क पार करते समय अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए. ये फुट ओवर ब्रिज ठीक उन्हीं स्थानों पर बनाए जा रहे हैं जहाँ सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है. तेज कार्यान्वयन पर जोर देते हुए लोक निर्माण मंत्री ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं के लिए कड़ी समय-सीमा तय कर दी गई है. अब धीमी रफ्तार वाली परियोजनाओं की संस्कृति खत्म होनी चाहिए.

इन प्रमुख स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज किए गए स्वीकृत

इन सभी स्थानों का चयन ट्रैफिक अध्ययन और जमीनी निरीक्षण के बाद किया गया है, जहां भारी पैदल आवाजाही, दुर्घटनाओं की आशंका और रोजमर्रा के यात्रियों की जरूरतें सबसे अधिक हैं.