अर्नब चक्रवात के बीच कोहरे ने रोकी विमानों की रफ्तार, रांची एयरपोर्ट पर सुबह की उड़ानें प्रभावित
चक्रवात अर्नब का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है. रांची एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट देर से पहुंची. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 2:03 PM IST
रांचीः चक्रवाती तूफान अर्नब के असर के बीच राजधानी रांची में मौसम की स्थिति हवाई यातायात को प्रभावित कर रही है. शुक्रवार सुबह बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर कोहरे और कम दृश्यता के कारण विमानों के परिचालन पर असर पड़ा. सुबह आने-जाने वाली कई उड़ानें निर्धारित समय से विलंब से पहुंचीं. वहीं, कोलकाता से रांची आने वाली एक फ्लाइट को रद्द कर दिया गया. इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
कोलकाता से रांची आने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द
शुक्रवार सुबह की जानकारी के अनुसार, रांची आने वाली चार उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही थीं. इनमें दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 2039 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX 1046, पुणे से आने वाली इंडिगो की 6E 6484 और बेंगलुरु से आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX 1239 शामिल हैं. इसके अलावा कोलकाता से रांची आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 7461 को रद्द कर दिया गया. इस विमान के रांची पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 8:15 बजे था.
चक्रवाती तूफान अर्नब का फ्लाइट पर असर
दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 2039 निर्धारित समय सुबह 5:25 बजे के बजाय करीब 3 घंटे 33 मिनट की देरी से सुबह 8:58 बजे रवाना हुई और सुबह 11:05 बजे रांची पहुंची. वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1046 सुबह 7:25 बजे के बजाय 9:01 बजे दिल्ली से रवाना हुई और करीब 1 घंटे 54 मिनट की देरी से सुबह 11:14 बजे रांची पहुंची.
हालांकि, इंडिगो की फ्लाइट 6E 2259 ने निर्धारित समय सुबह 11:20 बजे दिल्ली से उड़ान भरी. सुबह कोहरा छंटने के बाद दृश्यता में सुधार हुआ और विमान परिचालन पर असर कम होने लगा.
कोहरे के कारण हुई देरी
बिरसा मुंडा हवाई अड्डे के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि सुबह के समय कोहरा रहने के कारण दृश्यता कम थी. इस वजह से कुछ उड़ानों के परिचालन में देरी हुई. मौसम में सुधार के बाद परिचालन सामान्य रहा. चक्रवाती तूफान अर्नब के कारण मौसम में आए बदलाव को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन उड़ानों की स्थिति पर नजर रख रहा है. यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी उड़ान का ताजा स्टेटस जांचने की सलाह दी गई है.
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