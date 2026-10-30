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अर्नब चक्रवात के बीच कोहरे ने रोकी विमानों की रफ्तार, रांची एयरपोर्ट पर सुबह की उड़ानें प्रभावित

बिरसा मुंडा हवाई अड्डा ( Etv Bharat )

रांचीः चक्रवाती तूफान अर्नब के असर के बीच राजधानी रांची में मौसम की स्थिति हवाई यातायात को प्रभावित कर रही है. शुक्रवार सुबह बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर कोहरे और कम दृश्यता के कारण विमानों के परिचालन पर असर पड़ा. सुबह आने-जाने वाली कई उड़ानें निर्धारित समय से विलंब से पहुंचीं. वहीं, कोलकाता से रांची आने वाली एक फ्लाइट को रद्द कर दिया गया. इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

कोलकाता से रांची आने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द