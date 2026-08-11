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वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे पर तकनीकी खराबी; कई उड़ानों को किया डायवर्ट, कई फ्लाइट रद्द

वाराणसी : जिले के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट तकनीकी खराबी के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुईं हैं. इसके साथ ही अहमदाबाद और नवी मुंबई से आने वाली फ्लाइट को डायवर्ड किया गया, वहीं अयोध्या, लखनऊ और दिल्ली से आने वाली फ्लाइट रोका गया है. लगभग दो घंटे तक उड़ान प्रभावित होने के बाद अब फिर से स्थिति सामान्य हो रही है.







एयरपोर्ट के निर्देशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि मंगलवार दोपहर एक फ्लाइट की लैंडिंग के बाद पायलट ने खराबी की सूचना दी. इसके बाद एयरपोर्ट की टीम मौके पर गई, उसने जांच की. गड़बड़ी मिलने के साथ तत्काल विमान के संचालन पर रोक लगा दी गई.

उन्होंने बताया कि इसकी वजह से दिल्ली, अहमदाबाद, नवी मुंबई से वाराणसी आ रही फ्लाइट को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई है. कुछ विमान वाराणसी के हवाई क्षेत्र में पहुंच चुके थे, जिन्हें दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया है.