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देवास में प्रशासन सख्त, अनियमितता मिलने पर एक दर्जन से अधिक पटाखा दुकानें, गोडाउन सील

देवास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखा दुकानों, गोदामों की सघन जांच के लिए चलाया गया विशेष अभियान. महू में भी प्रशासन सख्त.

Firecracker godowns sealed dewas
देवास में एक दर्जन से अधिक पटाखा दुकानें, गोडाउन सील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 10:44 AM IST

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देवास: जिले के टोंककलां में पिछले दिनों पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है. इसी कड़ी में रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखा दुकानों तथा गोदामों की सघन जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया. जिसमें कई जगह गंभीर लापरवाही औऱ अनियमितता सामने आने पर 1 दर्जन दुकानों और गोडाउन सील करने की कार्रवाई की गई.

सुरक्षा मानकों, लाइसेंस, फायर फिटनेस, इलेक्ट्रिक फिटनेस और स्टॉक रजिस्टर की जांच

दिन भर चली जिला प्रशासन की इस कार्रवाई में गठित टीमों ने सुरक्षा मानकों, लाइसेंस, फायर फिटनेस, इलेक्ट्रिक फिटनेस और स्टॉक रजिस्टर जैसे जरूरी दस्तावेजों की जांच की. नायब तहसीलदार पूजा भाटी ने शहर में तीन दुकानों का निरीक्षण किया गया. इनमें से एक दुकान आबादी वाले क्षेत्र में संचालित पाई गई, जिसके सामने बिजली का डीपी लगा होने से बड़े हादसे का खतरा था. इस गंभीर लापरवाही के चलते दुकान को तत्काल सील कर दिया गया. वहीं अन्य दो दुकानों के लाइसेंस नवीनीकृत पाए गए और कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली.

ग्रामीण क्षेत्र के गद्दूखेड़ी और शिप्रा इलाके में भी जांच जारी रही. नायब तहसीलदार कपिल गुर्जर ने शिप्रा क्षेत्र की चारभुजा पटाखा दुकान पर कार्रवाई की, जहां स्टॉक रजिस्टर, फायर फिटनेस, इलेक्ट्रिक फिटनेस और बिल्डिंग फिटनेस से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले. साथ ही बिना लेबल वाले पटाखे भी बरामद हुए, जिसके बाद दुकान को सील कर दिया गया. एक अन्य दुकान में लाइसेंस होने के बावजूद दुकान के अंदर भारी मात्रा में भूसा भरा मिला. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए टीम ने लाइसेंस निरस्त करने के लिए प्रतिवेदन भेज दिया है.

Firecracker godowns sealed Mhow
महू में दो पटाखा फैक्ट्री, पांच दुकानें, चार गोदाम सील (ETV Bharat)

महू में अनियमितता पाए जाने पर दो पटाखा फैक्ट्री, पांच दुकानें, चार गोदाम सील

इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर महू एसडीम राकेश परमार, डीएसपी उमाकांत चौधरी, अपर तहसीलदार यशदीप रावत, सिमरोल थाना प्रभारी कुलदीप खत्री ने सिमरोल थाना क्षेत्र के दतोदा, सिमरोल, घोसीखेड़ा सहित अन्य स्थानों पर बनी पटाखा दुकान, फैक्ट्री और गोदाम की जांच की जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर पांच दुकानें और चार गोदाम सहित दो फैक्ट्रियो को सील कर दिया गया. वाई की जा रही है किसी भी तरह के लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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