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भातखंडे विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह: बेटियों का रहा दबदबा, नेहा ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास

भातखंडे विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह: बेटियों का रहा दबदबा, नेहा ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में बुधवार 15 जुलाई को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें करीब 255 छात्र-छात्राओं को विभिन्न विषयों में पदक और उपाधियां प्रदान की गईं. इस दौरान बड़ी संख्या में छात्राओं पदक प्राप्त किए. इस आयोजन में सबसे अधिक चर्चा छात्रा नेहा की रही, जिन्होंने एक साथ पांच स्वर्ण पदक प्राप्तकर इतिहास रच दिया. विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहला मौका था, जब किसी एक छात्रा ने एकसाथ पांच गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं.

भातखंडे विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह: बेटियों का रहा दबदबा, नेहा ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास (Video Credit; ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में नेहा काज़ी ने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है. उन्होंने बताया कि जिस वाद्ययंत्र में उन्हें स्वर्ण पदक मिले हैं, उसमें अब तक अधिकतर पुरुष ही आगे रहे हैं. उनकी कक्षा में भी कोई महिला छात्रा नहीं थी. उन्होंने कहा कि मेरा कोई म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए हर चीज़ बेसिक से सीखनी पड़ी. शुरुआत में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया. मैं चाहती हूं कि भविष्य में और भी लड़कियां इस क्षेत्र में आगे आएं और अपनी पहचान बनाएं.

बीपीए अंतिम सेमेस्टर की छात्रा गार्गी राजगंगा ने बताया कि उन्हें कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है. उन्होंने कहा कि वह चंदौसी की रहने वाली हैं और जब पहली बार लखनऊ आईं तो यह शहर उनके लिए बिल्कुल नया था. उन्होंने कहा कि शुरुआत में यहां की परिस्थितियों को समझने में समय लगा, लेकिन गुरुजनों और माता-पिता के सहयोग से मैं यहां तक पहुंच पाई. आगे और बेहतर प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीतने का प्रयास करूंगी.

भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्राओं का दबदबा (Photo Credit; ETV Bharat)

नृत्य में प्राप्त किए पदक

वहीं, डांस विभाग की छात्रा प्रिया ने बताया कि जब उन्होंने नृत्य को करियर बनाने का फैसला किया तो कई रिश्तेदार तरह-तरह की बातें करते थे, लेकिन उनकी मां हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं. उन्होंने कहा कि मां का सपना था कि मैं डांस करूं. उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया. आज गोल्ड मेडल मिलने से मां बेहद खुश हैं और अब वह लोग भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, जो पहले सवाल उठाते थे. कथक विभाग के छात्र जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है. उन्होंने कहा कि मैं परिवार का पहला सदस्य हूं, जिसने इस क्षेत्र को चुना है. आगे भी कथक नृत्य की शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा.