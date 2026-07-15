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भातखंडे विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह: बेटियों का रहा दबदबा, नेहा ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास

दीक्षांत समारोह में करीब 255 छात्र-छात्राओं को विभिन्न विषयों में पदक और उपाधियां दी गईं

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भातखंडे विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह: बेटियों का रहा दबदबा, नेहा ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 5:37 PM IST

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लखनऊ: भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में बुधवार 15 जुलाई को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें करीब 255 छात्र-छात्राओं को विभिन्न विषयों में पदक और उपाधियां प्रदान की गईं. इस दौरान बड़ी संख्या में छात्राओं पदक प्राप्त किए. इस आयोजन में सबसे अधिक चर्चा छात्रा नेहा की रही, जिन्होंने एक साथ पांच स्वर्ण पदक प्राप्तकर इतिहास रच दिया. विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहला मौका था, जब किसी एक छात्रा ने एकसाथ पांच गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं.

भातखंडे विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह: बेटियों का रहा दबदबा, नेहा ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास (Video Credit; ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में नेहा काज़ी ने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है. उन्होंने बताया कि जिस वाद्ययंत्र में उन्हें स्वर्ण पदक मिले हैं, उसमें अब तक अधिकतर पुरुष ही आगे रहे हैं. उनकी कक्षा में भी कोई महिला छात्रा नहीं थी. उन्होंने कहा कि मेरा कोई म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए हर चीज़ बेसिक से सीखनी पड़ी. शुरुआत में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया. मैं चाहती हूं कि भविष्य में और भी लड़कियां इस क्षेत्र में आगे आएं और अपनी पहचान बनाएं.

बीपीए अंतिम सेमेस्टर की छात्रा गार्गी राजगंगा ने बताया कि उन्हें कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है. उन्होंने कहा कि वह चंदौसी की रहने वाली हैं और जब पहली बार लखनऊ आईं तो यह शहर उनके लिए बिल्कुल नया था. उन्होंने कहा कि शुरुआत में यहां की परिस्थितियों को समझने में समय लगा, लेकिन गुरुजनों और माता-पिता के सहयोग से मैं यहां तक पहुंच पाई. आगे और बेहतर प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीतने का प्रयास करूंगी.

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भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्राओं का दबदबा (Photo Credit; ETV Bharat)

नृत्य में प्राप्त किए पदक

वहीं, डांस विभाग की छात्रा प्रिया ने बताया कि जब उन्होंने नृत्य को करियर बनाने का फैसला किया तो कई रिश्तेदार तरह-तरह की बातें करते थे, लेकिन उनकी मां हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं. उन्होंने कहा कि मां का सपना था कि मैं डांस करूं. उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया. आज गोल्ड मेडल मिलने से मां बेहद खुश हैं और अब वह लोग भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, जो पहले सवाल उठाते थे. कथक विभाग के छात्र जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है. उन्होंने कहा कि मैं परिवार का पहला सदस्य हूं, जिसने इस क्षेत्र को चुना है. आगे भी कथक नृत्य की शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा.

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भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रिया दुबे को स्वर्ण पदक

इसी तरह गायन विभाग की छात्रा प्रिया दुबे को स्वर्ण पदक मिला है. उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें संगीत का शौक था और उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया. लगातार मेहनत का ही परिणाम है कि आज स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है. इसी तरह गायन विभाग की छात्रा सुनंदा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया. उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगी. मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेहनत पर था, परिणाम की चिंता नहीं की.

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भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह (Photo Credit; ETV Bharat)

आकांक्षा राय को स्वर्ण पदक

वहीं, तबला विभाग की छात्रा आकांक्षा राय ने स्वर्ण पदक हासिल किया. उन्होंने कहा कि तबला वादन को हमेशा पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल अभ्यास और शारीरिक क्षमता दोनों की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और गुरुजनों के मार्गदर्शन से मैंने सभी पुरुष प्रतिभागियों के बीच स्वर्ण पदक हासिल किया. मैं फर्रुखाबाद तबला घराने से जुड़ी हूं और आगे मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कला को नई पहचान देना चाहती हूं.

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भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रतिनिधि ने पढ़ा राज्यपाल का संदेश

दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकीं. उनकी ओर से भेजे गए प्रतिनिधि ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया. प्रतिनिधि ने बताया कि दीक्षांत समारोह से पहले विश्वविद्यालय का विस्तृत निरीक्षण किया गया, जिसमें कई कमियां सामने आईं. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि छात्रावास में वाशिंग मशीन की सुविधा नहीं है. परिसर में लगे 113 सीसीटीवी कैमरों में से केवल 102 कैमरे ही कार्यरत हैं, जबकि 11 कैमरे खराब पड़े हैं.

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भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने यह भी कहा कि छात्रावास में आने वाले दूध और पनीर की गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए. कई कमरों में कबाड़ का सामान पड़ा मिला, जबकि उसकी नीलामी और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. प्रतिनिधि ने कहा कि यहां जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने की आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

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