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जेल में सजा के साथ सुधार की राह, बंदियों के लिए ओपन जिम तो बच्चों के लिए बना क्रेच

जमशेदपुर की घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंदियों और उनके साथ रहने वाले बच्चों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. रिपोर्ट - प्रशांत कुमार.

Jamshedpur Ghaghidih Central Jail
जेल में जिम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 12:41 PM IST

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रांची: झारखंड में जिलों की स्थिति में लगातार सुधार किया जा रहा है. रांची जेल के बाद अब जमशेदपुर स्थित घाघीडीह जेल को भी बेहतरीन किया जा रहा है. इसी कड़ी में बंदियों के बच्चों के लिए शानदार क्रेच और बंदियों के लिए ओपन जिम खोला गया है.

सजा के साथ सुधार

जेल का मतलब सिर्फ चारदीवारी और सजा नहीं, बल्कि बंदियों को बेहतर जीवन की ओर लौटने का अवसर देना भी है. इसी सोच के साथ जमशेदपुर के सेंट्रल जेल घाघीडीह में बंदियों के शारीरिक स्वास्थ्य, कौशल विकास और पुनर्वास पर लगातार काम किया जा रहा है. जेल के पुरुष खंड में बंदियों के लिए ओपन जिम तैयार किया गया है. वहीं महिला खंड में भी ओपन जिम के साथ क्रेच की सुविधा शुरू की गई है, ताकि महिला बंदियों के साथ रह रहे उनके बच्चों को बेहतर माहौल मिल सके.

Jamshedpur Ghaghidih Central Jail
जेल में जिम (Etv Bharat)

जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि घाघीडीह जेल में शुरू किए गए ओपन जिम का उद्देश्य बंदियों को नियमित व्यायाम के लिए सुविधा उपलब्ध कराना है. जेल प्रशासन का मानना है कि शारीरिक फिटनेस के साथ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ता है. महिला खंड में भी जिम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे महिला बंदियों को भी अपनी फिटनेस पर ध्यान देने का अवसर मिल रहा है.

बच्चों के लिए क्रेच, पढ़ाई और देखभाल पर जोर

जेल में सबसे महत्वपूर्ण पहल महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों को लेकर की गई है. महिला खंड में क्रेच तैयार किया गया है, जहां बच्चों के लिए सुरक्षित और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है. क्रेच में बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की गई है, ताकि जेल का माहौल उनके बचपन और विकास पर प्रतिकूल असर न डाले.

Jamshedpur Ghaghidih Central Jail
जेल में बच्चों के लिए क्रेच (Etv Bharat)

गांधी जयंती के दिन जमशेदपुर के डीसी रंजीव रंजन ने क्रेच में बच्चों और महिला बंदियों से बातचीत कर उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए टिप्स दिए. साथ ही उन्होंने बच्चों का हाल जाना और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. जेल प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि महिला बंदियों के बच्चों को उनकी जरूरत के मुताबिक सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिल सके.

जेल के अंदर बंदियों को काम से जोड़ने की पहल

घाघीडीह जेल में सुधार का प्रयास सिर्फ सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. बंदियों को काम और हुनर से जोड़ने के लिए जेल परिसर में कई उत्पादन इकाइयां भी संचालित की जा रही हैं. इनमें प्रिंटिंग प्रेस, साबुन निर्माण और कपड़ा निर्माण जैसी इकाइयां शामिल हैं. इन इकाइयों में बंदी काम सीख रहे हैं और अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं.

Jamshedpur Ghaghidih Central Jail
जेल में बच्चों के लिए क्रेच (Etv Bharat)

गांधी जयंती के दिन वरीय अधिकारियों ने इन इकाइयों का निरीक्षण कर बंदियों के काम को देखा और उनके प्रयासों की सराहना भी की. जेल में इन तमाम प्रयासों के पीछे उद्देश्य बंदियों को केवल सजा काटने तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें स्वस्थ, हुनरमंद और समाज में दोबारा लौटने के लिए तैयार करना है. ओपन जिम से लेकर कौशल आधारित काम और बच्चों के लिए क्रेच जैसी सुविधाएं इसी सुधार और पुनर्वास की प्रक्रिया का हिस्सा हैं.

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