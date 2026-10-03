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जेल में सजा के साथ सुधार की राह, बंदियों के लिए ओपन जिम तो बच्चों के लिए बना क्रेच

जेल में जिम ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में जिलों की स्थिति में लगातार सुधार किया जा रहा है. रांची जेल के बाद अब जमशेदपुर स्थित घाघीडीह जेल को भी बेहतरीन किया जा रहा है. इसी कड़ी में बंदियों के बच्चों के लिए शानदार क्रेच और बंदियों के लिए ओपन जिम खोला गया है.