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पुलिस स्थापना दिवस: भीलवाड़ा पुलिस ने 1700 मोबाइल रिकवर कर वेस्ट जोन में हासिल की पहली रैंक

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने साइबर ठगी के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए आपातकाल में 1930 नंबर डायल करने की सलाह दी है.

Police Foundation Day
एसपी धर्मेंद्र सिंह (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 7:17 PM IST

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भीलवाड़ा: भीलवाड़ा पुलिस की ओर से गुरुवार को 77वां पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया . इस अवसर पर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा पुलिस ने खोए हुए 1,700 मोबाइल रिकवर कर वेस्ट जोन में पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड और एपीके फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है. पुलिस इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई कर रही है.

स्थापना दिवस के अवसर पर परेड, पौधारोपण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. स्कूलों में बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित हुई. एसपी ने बताया कि वर्ष 2025 में भीलवाड़ा साइबर थाने में 37 करोड़ रुपए की ठगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें से 11 करोड़ रुपए की राशि होल्ड करवाने में सफलता मिली, वहीं 3 करोड़ रुपए रिफंड करवाए जाएंगे. उन्होंने आमजन से अपील की कि साइबर ठगी की शिकायत पर टोल फ्री नंबर 1930 का अधिकतम उपयोग करें.

पढ़ें: Rajasthan police foundation day : गौरव, अनुशासन और सेवा का संगम, एसपी ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

1700 मोबाइल रिकवर: एसपी ने बताया कि सीईआईआर के माध्यम से मोबाइल की ट्रैकिंग कर अब तक 1,700 मोबाइल रिकवर किए जा चुके हैं. इस मामले में भीलवाड़ा वेस्ट जोन में पहले स्थान पर रहा है. एसपी ने कहा कि गैंगस्टर सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं, ऐसे लोगों पर भी ठोस कार्रवाई की गई है. उन्होंने आमजन से ऑनलाइन स्पेस और मोबाइल का जिम्मेदारी से उपयोग करने, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की अपील की. आपातकालीन स्थिति में 'राजकोप ऐप' का उपयोग करने को कहा गया है.

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