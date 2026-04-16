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पुलिस स्थापना दिवस: भीलवाड़ा पुलिस ने 1700 मोबाइल रिकवर कर वेस्ट जोन में हासिल की पहली रैंक

भीलवाड़ा: भीलवाड़ा पुलिस की ओर से गुरुवार को 77वां पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया . इस अवसर पर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा पुलिस ने खोए हुए 1,700 मोबाइल रिकवर कर वेस्ट जोन में पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड और एपीके फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है. पुलिस इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई कर रही है.

स्थापना दिवस के अवसर पर परेड, पौधारोपण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. स्कूलों में बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित हुई. एसपी ने बताया कि वर्ष 2025 में भीलवाड़ा साइबर थाने में 37 करोड़ रुपए की ठगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें से 11 करोड़ रुपए की राशि होल्ड करवाने में सफलता मिली, वहीं 3 करोड़ रुपए रिफंड करवाए जाएंगे. उन्होंने आमजन से अपील की कि साइबर ठगी की शिकायत पर टोल फ्री नंबर 1930 का अधिकतम उपयोग करें.