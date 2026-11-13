कासगंज में DM के निरीक्षण में गैरहाजिर मिले कई कर्मचारी, स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले स्पष्टीकरण का बारीकी से परीक्षण किया जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 11:00 PM IST
कासगंज : विकासखंड सोरों का जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने शुकवार को औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कार्यालय की कार्यप्रणाली, व्यवस्थाओं और कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया गया. औचक निरीक्षण की इस कार्रवाई से ब्लॉक परिसर में हड़कंप मच गया.
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर का गहन अवलोकन किया. रजिस्टर की जांच के दौरान कई कर्मचारी अपने कार्यालय से नदारद पाए गए. इस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत कड़े निर्देश दिए कि सभी अनुपस्थित कर्मचारियों से तत्काल प्रभाव से स्पष्टीकरण मांगा जाए.
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले स्पष्टीकरण का बारीकी से परीक्षण किया जाए. यदि किसी भी कर्मचारी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक दिन या समयानुसार वेतन कटौती की कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित की जाए.
जांच के दौरान लेखाकार के अनुपस्थित मिलने पर जिलाधिकारी ने विशेष रूप से नाराजगी जताई. महत्वपूर्ण पद पर तैनात कर्मचारी की इस तरह की गैर-हाजिरी को उन्होंने गंभीरता से लिया. जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी शासन के मंशानुरूप निर्धारित समय पर कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं. साथ ही, वे अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ निर्वहन करें, ताकि आम जनता को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें.
जिलाधिकारी ने कहा कि शासकीय कार्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण निरंतर जारी रहेंगे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त बनी रहे.
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