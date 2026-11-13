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कासगंज में DM के निरीक्षण में गैरहाजिर मिले कई कर्मचारी, स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश

कासगंज में DM ने किया औचक निरीक्षण ( Video credit: ETV Bharat )

कासगंज : विकासखंड सोरों का जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने शुकवार को औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कार्यालय की कार्यप्रणाली, व्यवस्थाओं और कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया गया. औचक निरीक्षण की इस कार्रवाई से ब्लॉक परिसर में हड़कंप मच गया.



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