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मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से शिक्षा और खेल जगत में शोक, कई कार्यक्रम स्थगित

रांचीः झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन से राज्य के शिक्षा और खेल जगत में शोक की लहर है. मात्र 56 वर्ष की आयु में उनके निधन की खबर से विभिन्न खेल संघों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और शिक्षण संस्थानों से जुड़े लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है, उनके सम्मान में कई कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं.

झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया. उन्होंने कहा कि खेल मंत्री के रूप में झारखंड के खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए उनका सहयोग और विजन हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में शक्ति देने की प्रार्थना की.

झारखंड तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष अर्चित आनंद ने कहा कि मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू न केवल कुशल राजनेता थे, बल्कि खेलों के प्रति उनका समर्पण और उत्साह भी अतुलनीय था. उन्होंने कहा कि झारखंड में वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा.

झारखंड एथलेटिक्स संघ और झारखंड साइकिलिंग संघ परिवार ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि खेल मंत्री के रूप में खिलाड़ियों के विकास के लिए उनका सहयोग और विजन हमेशा याद किया जाएगा. वहीं झारखंड तैराकी संघ के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और पदाधिकारियों की ओर से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद राज्य में राजकीय शोक घोषित किए जाने के कारण रांची विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां भी प्रभावित हुई हैं. विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए गेट पास और गले का पट्टा वितरण रविवार और सोमवार को नहीं होगा. रांची विश्वविद्यालय के कुलसचिव के अनुसार अब मंगलवार, 8 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विद्यार्थियों को गेट पास और गले का पट्टा वितरित किया जाएगा.

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद शिक्षा जगत के साथ-साथ खेल जगत में भी कई निर्धारित कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है. हॉकी झारखंड, जिमनास्टिक एसोसिएशन समेत विभिन्न खेल संगठनों की ओर से कार्यक्रमों को स्थगित कर शोक व्यक्त किया जा रहा है. खेल संगठनों ने कहा कि मंत्री के निधन से झारखंड ने खेलों के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए काम करने वाला एक महत्वपूर्ण सहयोगी खो दिया है.