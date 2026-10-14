Durga Puja: देश के प्रसिद्ध मंदिरों की थीम पर सजे रांची के दुर्गा पूजा पंडाल, आज शाम खुलेंगे कई पंडालों के पट
रांची में आज शाम से कई दुर्गा पूजा पंडालों के पट खोल दिए जाएंगे. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 7:40 AM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची के कई दुर्गा पूजा पंडालों के पट आज शाम से खुल जाएंगे. जिसके बाद श्रद्धालु इन पंडालों में पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन कर सकेंगे. इस वर्ष रांची में दुर्गा पूजा को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं. देश के प्रसिद्ध मंदिरों और धार्मिक स्थलों की तर्ज पर प्रमुख पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है और उन्हें आकर्षक रूप दिया गया है.
किसी पंडाल में दक्षिण भारत के ऐतिहासिक मंदिर की झलक देखने को मिलेगी, तो कहीं द्वारिका नगरी और पाताल लोक की अद्भुत कल्पना श्रद्धालुओं का मन मोह लेगी. आमतौर पर नवरात्र की महासप्तमी को दुर्गा पूजा पंडालों के पट खोले जाते हैं. लेकिन रांची में कई पूजा पंडालों के पट चतुर्थी की शाम को खोल दिए जाते हैं. इसी के तहत आज शाम पट खोल दिए जाएंगे.
इन पूजा पंडालों के खुलेंगे पट
श्री रामलला दुर्गा पूजा समिति, जिला स्कूल मैदान (अपर बाजार): यहां वाराणसी के प्रसिद्ध स्वर्वेद महामंदिर की थीम पर भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है. इसकी आकर्षक बनावट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगी.
भारतीय युवक संघ, बकरी बाजार: इस बार यहां दक्षिण भारत के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर की तर्ज पर पंडाल सजाया गया है. ऐतिहासिक मंदिर की स्थापत्य शैली को पंडाल में उकेरने का प्रयास किया गया है.
चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति, मेन रोड (फिरायालाल चौक के पास): यहां द्वारिका नगरी और द्वारका मंदिर की थीम पर आकर्षक पंडाल तैयार किया गया है. धार्मिक और भव्य सजावट के बीच श्रद्धालुओं को विशेष अनुभव मिलेगा.
रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल: यहां भगवान विष्णु के वामन अवतार और पाताल लोक की थीम पर पंडाल बनाया गया है. पौराणिक प्रसंगों पर आधारित यह सजावट श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगी.
बांग्ला स्कूल पंडाल, अपर बाजार: यहां कैलाश मंदिर (शिला कैलाश) की थीम पर मां दुर्गा का दरबार सजाया गया है. पंडाल की धार्मिक और कलात्मक सजावट श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी.
राजस्थान मित्र मंडल, अपर बाजार: यहां भी दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं. इसके अलावा शहर के कुछ अन्य प्रमुख पूजा पंडालों के पट भी चतुर्थी की शाम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे.
गीतांजलि क्लब दुर्गा पूजा समिति, मोरहाबादी: इस वर्ष यह समिति अपना 50वां साल मना रही है. यहां इस बार वेल्लोर के लक्ष्मी नारायण मंदिर की थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है. यहां मां दुर्गा की प्रतिमा भी खास है. मिट्टी से बनी प्रतिमा पर सोने रंग की स्टील की परत चढ़ाई गई है.
त्रिकोण हवन कुंड, सुभाष चौक, कचहरी रोड : इस पंडाल में ग्रामीण परिवेश को दिखाया जाएगा. जिसमें गांव का दृश्य, बग्गी, पालकी, खेलकूद, डीजल ट्रेन, बाइस्कोप और हावड़ा ब्रिज का दृश्य साकार किया गया है.
ज्योति संगम दुर्गा पूजा समिति, अपर बाजार : इस समिति द्वारा हस्तशिल्प कला की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है. जहां श्रद्धालु वास्तुकला का अद्भुत दृश्य देख सकेंगे.
यह भी पढ़ें:
देवघर के रोहिणी में अनूठी परंपरा, बिना चंदे के होती है मां दुर्गा की पूजा
Durga Puja: मूर्ति कला में निपुण कारीगरों की कला साधना के कद्रदानों की कमी! जानें, ऐसा क्यों
Durga Puja Special: 50 हजार मिट्टी के घड़ों से सज रहा भव्य पंडाल, देसी कला और सोंधी खुशबू का अनूठा संगम