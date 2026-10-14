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Durga Puja: देश के प्रसिद्ध मंदिरों की थीम पर सजे रांची के दुर्गा पूजा पंडाल, आज शाम खुलेंगे कई पंडालों के पट

दुर्गा पूजा पंडाल ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के कई दुर्गा पूजा पंडालों के पट आज शाम से खुल जाएंगे. जिसके बाद श्रद्धालु इन पंडालों में पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन कर सकेंगे. इस वर्ष रांची में दुर्गा पूजा को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं. देश के प्रसिद्ध मंदिरों और धार्मिक स्थलों की तर्ज पर प्रमुख पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है और उन्हें आकर्षक रूप दिया गया है.

किसी पंडाल में दक्षिण भारत के ऐतिहासिक मंदिर की झलक देखने को मिलेगी, तो कहीं द्वारिका नगरी और पाताल लोक की अद्भुत कल्पना श्रद्धालुओं का मन मोह लेगी. आमतौर पर नवरात्र की महासप्तमी को दुर्गा पूजा पंडालों के पट खोले जाते हैं. लेकिन रांची में कई पूजा पंडालों के पट चतुर्थी की शाम को खोल दिए जाते हैं. इसी के तहत आज शाम पट खोल दिए जाएंगे.