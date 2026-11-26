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रामनगर में 5 महिलाओं समेत 8 नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा-स्मैक के साथ 3 लाख से अधिक की नकदी बरामद

पुलिस के शिकंजे में नशा तस्कर ( Courtesy- Ramnagar Police )

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच महिलाओं समेत आठ नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 22 किलो गांजा, स्मैक, नशीले इंजेक्शन और नशीली गोलियां बरामद की हैं. इतना ही नहीं नशे के कारोबार से जुटाई गई साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक की नकदी भी पुलिस ने दो महिलाओं के कब्जे से बरामद की है. पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से नशे के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.

रामनगर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का बड़ा प्रहार: देवभूमि उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रामनगर में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे 'ड्रग फ्री देवभूमि' अभियान के अंतर्गत कोतवाल सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है.