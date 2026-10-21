दुर्गा मूर्ति विसर्जन में नाव हादसा : दो शव बरामद, भाइयों की तलाश अब भी जारी
नाव में 7 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोग तैरकर बाहर निकल आए थे. दो का शव बरामद किया गया. दो की तलाश जारी है.
Published : October 21, 2026 at 11:20 AM IST
कोटा : चंबल नदी की दाईं मुख्य नहर में डूबे हुए चार युवकों की तलाश बुधवार सुबह 5:30 बजे से शुरू हो गई, जिसमें सुबह 9:30 बजे तक दो युवक के शव मिल पाए हैं. शेष दो की तलाश जारी है. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और स्थानीय गोताखोरों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है. बोरखेड़ा थानाधिकारी अजीत बागडोलिया ने बताया कि जिस जगह पर नाव का हादसा हुआ था, उससे 50 मीटर के एरिया में ही दो लोगों के शव मिल गए हैं. इसमें खेड़ा रामपुर निवासी विकास और संजय नगर निवासी सूरज उर्फ गोलू की बॉडी निकल गई है. दोनों को एमबीएस अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया है, जबकि राहुल और यश की तलाश की जा रही है.
करीब 5 किलोमीटर एरिया में सर्चिंग अभियान : एसडीआरएफ के बी कंपनी की कमांडर एकता हाड़ा ने बताया कि 6 बोट के जरिए तलाश की जा रही है. एक टीम को 1 किलोमीटर के एरिया में तलाश के निर्देश दिए हुए हैं. मंगलवार रात को 11:30 बजे ऑपरेशन को रोका गया था. अंधेरा काफी ज्यादा था और तलाश करना संभव नहीं हो पा रहा था. ऐसे में सुबह 5:30 बजे से तलाशी शुरू की गई है. रेस्क्यू टीम में करीब 24 सदस्य हैं. स्थानीय नाविक भी काम कर रहे हैं. इसके अलावा सिविल डिफेंस और गोताखोर भी नहर में उतरे हैं. पानी के तेज बहाव के चलते दूर तक की तलाश की जा रही है.
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दो भाई और आपस में रिश्तेदार लापता : माता जी की मूर्ति बैठाने का काम मान कंवर ने किया था. संजय नगर गली नंबर एक में माताजी बैठाई गई थी. इस हादसे में दो भाई यश जोशी और राहुल जोशी भी लापता हो गए हैं. दोनों आपस में चाचा-ताऊ के बेटे हैं और परिवार में इकलौते हैं. यश निजी एडिबल ऑयल फैक्ट्री के लेबोरेटरी में काम करता था, जबकि राहुल अभी पढ़ाई ही कर रहा था. मान कंवर के जीजा विकास और ननद के बेटे सूरज उर्फ गोलू की मौत हो गई है.
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स्थानीय नाविक भी उतरे तलाश करने : गुमानपुरा इलाके के रहने वाले भोई मोहल्ले के लोग मुख्य नहर के नजदीक रहते हैं. ऐसे में यह लोग भी प्रशासन से अनुमति लेकर तलाश में उतर गए हैं और नहर में तलाश कर रहे हैं. इन्हीं की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ गई है और दो शव को रिकवर भी किया गया है.