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पलामू समेत विभिन्न जिलों में झारखंड बंद का असर, BJP कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, कई जगहों पर परिचालन ठप

पूर्व सांसद सुनिल सोरेन ने कहा कि कुछ दिन पहले जब दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था. अब अगर झारखंड सरकार में नैतिकता है तो यहां भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे. सुनील सोरेन ने कांग्रेस से भी मांग की कि जिस तरह झारखंड में युवाओं की नौकरियां को बेचा गया, युवाओं पर लाठीचार्ज की गई, इसे देखते हुए कांग्रेस हेमंत सरकार से अपना समर्थन वापस ले.

दुमका में झारखंड बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला. वाहनों का आवागमन भी सामान्य है. वहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष सह सुनील सोरेन के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता बाजार बंद कराने के साथ-साथ शहर के टीन बाजार चौक पर धरने पर बैठ गए. सुनील सोरेन ने कहा कि यह सरकार पहले से खनिज संपदा जैसे बालू, पत्थर, कोयला तो गलत ढंग से बेच ही रही थी, अब उन्होंने नौकरियों को भी बेच दिया है.

हालात को देखते हुए पलामू के कई इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि छात्रों के आंदोलन पर लाठीचार्ज करना गलत है. झारखंड में भ्रष्ट और निकम्मी सरकार छात्रों के साथ गलत कर रही है. छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था. सरकार के द्वारा लाठीचार्ज करवाई गई है.

पलामू/दुमका/पाकुड़: JPSC-JSSC आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को झारखंड बंद की घोषणा की. झारखंड बंद के समर्थन में पलामू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के छह मुहान और रेडमा चौक को जाम कर दिया. कई निजी स्कूलों को भी बंद रखा गया. रोड जाम के कारण कई इलाकों में वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ. पलामू से रांची और बिहार के इलाके में जाने वाली कई बसें जाम में फंस गई. जबकि कई बसों का परिचालन रूट डायवर्ट किया गया.

लातेहार में यात्री वाहनों का परिचालन लगभग पूरी तरह ठप हो गया. भाजपा कार्यकर्ता लातेहार जिला मुख्यालय समेत जिले के मनिका प्रखंड मुख्यालय और महुआडांड़ अनुमंडल मुख्यालय में सड़क पर उतरकर मालवाहक गाड़ियों का परिचालन रोक दिया. कार्यकर्ताओं ने रांची-लातेहार-डाल्टनगंज एनएच-39 को भी जाम कर दिया.

पाकुड़ में सड़क पर बैठे बीजेपी नेता-कार्यकर्ता (ईटीवी भारत)

पाकुड़-हिरणपुर मुख्य मार्ग जाम

पाकुड़ जिला मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिरसा चौक के निकट पाकुड़-हिरणपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया. सड़क जाम कर रहे भाजपा कार्यकर्ता हेमंत सरकार और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच और लाठीचार्ज में शामिल पुलिस कर्मी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

लोहरदगा में झारखंड बंद का असर (ईटीवी भारत)

झारखंड बंद से बोकारो में राहगीर परेशान

झारखंड बंद का बोकारो में व्यापक असर देखने को मिला. बंद समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध किया. कार्यकर्ताओं ने फुसरो-जैनामोड़ मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई.

गिरिडीह में बीजेपी का झारखंड बंद (ईटीवी भारत)

झारखण्ड बंद का गिरिडीह में रहा मिला जुला असर

भाजपा द्वारा झारखण्ड बंद का गिरिडीह में मिला जुला असर देखने को मिल रहा हैं. जिलाध्यक्ष रंजीत राय के नेतृत्व में कार्यकर्त्ता शहर में बंद कराने निकले. बस स्टैंड के अलावा टावर चौक, मकतपुर में कार्यकर्ता पहुंचे और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. जिलाध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि छात्र अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे. लेकिन हेमंत सोरेन की पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज किया. भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है. छात्र हित के लिए पार्टी सड़क पर उतरी हैं. इधर बंद को देखते हुए जिले के ज्यादातर निजी विद्यालय को बंद कर दिया गया हैं.

सड़क पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन

लोहरदगा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजय पंकज और नगर परिषद के अध्यक्ष अनिल उरांव के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शहर के अलग-अलग स्थान में प्रदर्शन किया. भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करते हुए आवागमन व्यवस्था को प्रभावित किया. इससे पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग-अलग क्षेत्र में घूम-घूम कर लोगों से बंद का समर्थन करने को कहा. भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि छात्र आंदोलन को सरकार कुचलना की प्रयास कर रही है. उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है.

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