झारखंड के इन जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का दिखेगा असर
झारखंड के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में आज मानसून का असर दिख सकता है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : August 31, 2026 at 9:16 AM IST
रांची: झारखंड में मानसून की सक्रियता आज भी बनी रहने वाली है. इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल-उत्तर ओडिशा तट के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र है. इस सिस्टम से जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण ऊंचाई तक फैला हुआ है और इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है. इसके अलावा मानसून ट्रफ भी झारखंड के आसपास सक्रिय है. यही सिस्टम बंगाल की खाड़ी से बड़ी मात्रा में नमी झारखंड की ओर ला रहा है. नमी और मौसमी सिस्टम के मेल से राज्य में बादल बन रहे हैं और बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं.
आज इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट
आज 31 अगस्त को झारखंड के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मानसून का असर देखने को मिल सकता है. सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा संथाल परगना के क्षेत्र को छोड़कर अन्य इलाकों में भी निम्न से मध्यम बारिश की आशंका जताई गई है.
1 सितंबर को भी बारिश से राहत नहीं
1 सितंबर को भी मानसून का असर बना रहेगा. इस दिन सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम समेत रांची, खूंटी, लोहरदगा और गुमला के आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में भी बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश या मेघ गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.
2 सितंबर को बारिश से राहत के आसार
2 सितंबर को बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आने के संकेत हैं, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं होगा. राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी रहेगी. इसके बाद 4 और 5 सितंबर को भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान है.
झारखंड में वर्षापात की स्थिति
1 जून से 30 अगस्त 2026 तक राज्य में औसतन 729.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 792.5 मिलीमीटर होनी चाहिए थी. इस हिसाब से राज्य में बारिश सामान्य से करीब 8 फीसदी कम रही है. हालांकि मौसम विभाग के मानकों के मुताबिक राज्य का कुल आंकड़ा अभी सामान्य श्रेणी में है.
जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड के दो जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है. पश्चिमी सिंहभूम में 48 फीसदी और लातेहार में सामान्य से 23 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. 10 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य बारिश हो चुकी है. फिर भी 12 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई हैं. इनमें पाकुड़, देवघर, कोडरमा, गढ़वा, गिरिडीह, चतरा, गोड्डा, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, साहिबगंज और पलामू जिला शामिल है.
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