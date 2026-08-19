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दो क्वार्टर और 2.50 लाख की मदद, धनबाद के बेलगड़िया में शिफ्ट होने के लिए तैयार हुए केंदुआडीह के 170 विस्थापित परिवार

धनबाद जिले के केंदुआडीह के 170 विस्थापित परिवार बेलगड़िया टाउनशिप में स्थानांतरित होने के लिए सहमत हो गए हैं.

Several displaced families agreed to relocate
पुनर्वास योजना से संतुष्ट हुए विस्थापित परिवार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 11:17 PM IST

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धनबाद: जिले के केंदुआडीह की राजपूत बस्ती और मुस्लिम बस्ती के 170 विस्थापित परिवार पुनर्वास योजना से संतुष्ट होकर बेलगड़िया टाउनशिप में स्थानांतरित होने के लिए सहमत हो गए हैं. पुनर्वास के तहत हर परिवार को दो क्वार्टर के साथ कुल 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए आयोजित हुई बैठक

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने बताया कि प्रभावित परिवारों को बेलगड़िया टाउनशिप में बसाने को लेकर केंदुआडीह वीटीसी में बैठक आयोजित की गई. जिसमें जेआरडीए और बीसीसीएल के अधिकारियों ने ग्रामीणों को पुनर्वास योजना, आवास व्यवस्था और आर्थिक सहायता से जुड़ी पूरी जानकारी दी.

दो क्वार्टर के साथ 2.50 लाख की मदद

अधिकारियों ने बताया कि हर विस्थापित परिवार को बेलगड़िया टाउनशिप में दो क्वार्टर उपलब्ध कराए जाएंगे. स्थानांतरण के समय परिवार को 50 हजार रुपये शिफ्टिंग भत्ता, 50 हजार रुपये किराया भत्ता और 50 हजार रुपये आजीविका सहायता के रूप में दिए जाएंगे. इस तरह तत्काल 1.50 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. पुनर्वास के 6 महीने पूरे होने के बाद 1 लाख रुपये की शेष राशि का भुगतान किया जाएगा. इस प्रकार हर परिवार को कुल 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी.

बैठक में ग्रामीणों ने बेलगड़िया में मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान जैसी धार्मिक एवं सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी. जिस पर अधिकारियों ने बताया कि टाउनशिप में फिलहाल एक मस्जिद उपलब्ध है. ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए जेआरडीए की ओर से अतिरिक्त मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान के निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा.

सहायता पर ग्रामीणों ने जताया संतोष

पुनर्वास योजना, आवास व्यवस्था और आर्थिक पैकेज को लेकर अधिकारियों की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने संतोष जताया. बैठक के अंत में प्रभावित परिवारों ने बेलगड़िया टाउनशिप में स्थानांतरित होने पर अपनी सहमति दे दी.

मीटिंग में बीसीसीएल पुटकी बलिहारी के सीनियर मैनेजर सतीश कुमार गुप्ता और असिस्टेंट मैनेजर (आर एंड आर) पावन वत्स समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

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विस्थापित परिवार बेलगड़िया शिफ्ट
BELGADIA TOWNSHIP IN DHANBAD
DHANBAD SEVERAL DISPLACED FAMILIES
स्थानांतरित पर सहमत हुए विस्थापित
DISPLACED FAMILIES AGREED RELOCATE

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