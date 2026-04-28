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दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर ट्रेलर और कार में भिड़ंत, खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे 2 लोगों की मौत, 3 घायल

जयपुर : मंगलवार को एक बार फिर दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर रायसर थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. जमवारामगढ़ के रायसर थाना इलाके में बहलोड़ गांव के पास देव लाइब्रेरी के सामने ट्रेलर और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं इस हादसे में एक छात्रा समेत तीन लोग गंभीर घायल हो गए. कार सवार लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करके वापस घर लौट रहे थे. सूचना पर रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं.

रायसर थाना अधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर ने बताया कि मनोहरपुर की तरफ से दौसा की तरफ जा रही कार में एक महिला समेत चार लोग सवार थे, जो की खाटू श्याम जी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे. एक ट्रक (ट्रेलर) दौसा से मनोहरपुर की तरफ जा रहा था. रायसर थाना इलाके में बहलोड़ गांव के पास एक लाइब्रेरी के सामने कुछ राहगीर और स्कूल के विद्यार्थी गुजर रहे थे. स्कूल की छात्रा को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू हो गई. सामने से एक ट्रेलर आ रहा था दोनों के आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई.