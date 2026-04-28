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दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर ट्रेलर और कार में भिड़ंत, खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे 2 लोगों की मौत, 3 घायल

रायसर में ट्रेलर से टकराई कार, उत्तर प्रदेश के दो श्रद्धालुओं की गई जान.

ट्रेलर से टकराई कार
ट्रेलर से टकराई कार (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 11:50 AM IST

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जयपुर : मंगलवार को एक बार फिर दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर रायसर थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. जमवारामगढ़ के रायसर थाना इलाके में बहलोड़ गांव के पास देव लाइब्रेरी के सामने ट्रेलर और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं इस हादसे में एक छात्रा समेत तीन लोग गंभीर घायल हो गए. कार सवार लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करके वापस घर लौट रहे थे. सूचना पर रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं.

रायसर थाना अधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर ने बताया कि मनोहरपुर की तरफ से दौसा की तरफ जा रही कार में एक महिला समेत चार लोग सवार थे, जो की खाटू श्याम जी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे. एक ट्रक (ट्रेलर) दौसा से मनोहरपुर की तरफ जा रहा था. रायसर थाना इलाके में बहलोड़ गांव के पास एक लाइब्रेरी के सामने कुछ राहगीर और स्कूल के विद्यार्थी गुजर रहे थे. स्कूल की छात्रा को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू हो गई. सामने से एक ट्रेलर आ रहा था दोनों के आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई.

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दुर्घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं ट्रक सड़क से नीचे उतर गया. सूचना मिलते ही रायसर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी शैलेश और सत्यम के रूप में हुई है. मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाये गए हैं. छात्रा समेत तीन लोग गंभीर घायल हुए हैं. कार सवार महिला अंजली, सागर और राहगीर छात्रा निक्की घायल हुई है.मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिजनों के आने पर शवों का पोस्टमार्टम करवाकर सुपुर्द किए जाएंगे. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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दर्दनाक हादसा
CAR AND TRAILER COLLISION
DAUSA MANOHARPUR HIGHWAY
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