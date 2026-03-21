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बिहार में मौत बनकर गिरी आसमानी आफत, पटना से लेकर अररिया तक चीख पुकार

बिहार में अचानक बदले मौसम के मिजाज ने भारी तबाही मचाई है. विभिन्न जिलों में अबतक कई मौतें हो चुकी हैं. विस्तार से पढ़ें.

Storm and rain wreak havoc in Bihar
बिहार में आंधी बारिश का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 21, 2026 at 12:10 PM IST

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अररिया: बिहार में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जिलों में भारी तबाही भी मची है. अररिया में दो बच्चों की मौत हुई है, जबकि कई जख्मी हुए हैं. वहीं गया में भी दो किसानों की मौत हो गई है. बक्सर में एक घंटे की बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. वहीं पटना के बाढ़ अनुमंडल में कई मजदूर जख्मी हैं.

अररिया में मौत से कोहराम: अररिया में आयी आंधी-तूफान ने भारी कहर बरपाया है. फारबिसगंज में अलग-अलग जगहों हुए हादसों में दो बच्चे की मौत हो गई है. पहली घटना फारबिसगंज के दरभंगिया टोला वार्ड संख्या ग्यारह की है, जहां दीवार गिरने से एक पांच वर्षीय बच्चे मुनाजिर की मौत हो गयी. दो बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आंधी-बारिश से अररिया में तबाही (ETV Bharat)

कई जख्मी: दूसरी घटना फारबिसगंज के ही कोठीहाट वार्ड संख्या 02 की है, यहां फूस के घर के गिरने से एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. मृतक बच्चे की पहचान सुल्तान पोखर के निवासी संजय राय का तीन वर्षीय पुत्र शिवम कुमार (3) के रूप में हुई है. संजय राय एक होटल में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं.अचानक आई इस आंधी ने उनके परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया.

"मेरी सब्जी की दुकान थी, बहुत कुछ बर्बाद हो गया. छपर गिर गया, सब सामान खराब हो गया है."- मोहम्मद खुर्शीद, बगीचा चौक निवासी

"साढ़े आठ बजे हम बच्चे के साथ घर पर ही थे. हवा चल रही थी. अचानक पेड़ नीचे गिर गया और बच्चे उसमें दब गए. तीन बच्चे दब गए थे. सरकारी अस्पताल ले गए थे. मेरे एक बच्चे की मौत हो गई है."- मोहम्मद नजीर, मृतक बच्चे के पिता

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अररिया में मौत से कोहराम (ETV Bharat)

लाल पक्का की दीवार पर गिरा पेड़: वहीं फैंसी मार्केट के बगल में स्थित जेसीआई गौदाम ऑफिस के पास लाल पक्का के दीवार पर पेड़ गिर गया. इसकी चपेट में आने तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज पूर्णिया में चल रहा है.ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मुन्ना कुमार ने बताया कि तीनों घायल बच्चों की हालत बेहद नाजुक है, जिनमें से एक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

"घटना की जानकारी जुटाई जा रही है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. मृतक बच्चों के परिवार को सरकार द्वारा हरसंभव मदद दिया जाएगा."- अभय तिवारी, एसडीपीओ

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घर पर गिरा पेड़ (ETV Bharat)

दुकान का शीशा गिरने से 3 घायल: अररिया शहर के चांदनी चौक पर एक दुकान का शीशा गिरने से 3 लोग घायल हो गए हैं, जबकि पलासी में बीएसएनएल टॉवर गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर किया गया.

बक्सर में फसलों को भारी नुकसान: एक घंटे से जिले में हो रही है आफत की मूसलाधार बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. खेतो में लगी गेंहू, चना ,दलहन तिलहन की फसलों को भारी नुक्सान हुआ है. इससे पहले खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई थी और अब रबी की फसल भी प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गई. .

Storm and rain wreak havoc in Bihar
बक्सर में फसल बर्बाद (ETV Bharat)

बाढ़ में 8 मजदूर जख्मी : पटना के बाढ़ अनुमंडलीय क्षेत्र मोकामा टाल में बड़ा हादसा हुआ. वज्रपात से आठ मजदूर जख्मी हुए हैं. सभी को आनन- फानन में मोकामा ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां सभी की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है.

गया में दो किसान की मौत: शुक्रवार की शाम को आंधी के साथ बारिश हुई. इस दौरान वज्रपात से गया जी के दो स्थान पर दो व्यक्ति जी मौत हो गई है. मृतकों की पहचान गया के डुमरिया प्रखंड के किसान महेंद्र यादव और वजीरगंज के मनोज कुमार सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि जिस समय वज्रपात की घटना हुई उस समय दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे.

"घटना की सूचना मिली है. दो स्थानों पर वज्रपात में दो व्यक्ति की मौत की सूचना है. स्थानीय प्रशासन के लोगों को पूरी जानकारी लेकर आपदा के तहत मुआवजे की राशि देने का आदेश दिया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है".- शशांक शुभंकर, जिला पदाधिकारी, गयाजी

मौसम विभाग का अलर्ट: बता दें कि भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई है. इसको लेकर विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को तेज आंधी और कई जिलों में ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी. वहीं मौसम के बदले रंग से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है.

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