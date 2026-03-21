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बिहार में मौत बनकर गिरी आसमानी आफत, पटना से लेकर अररिया तक चीख पुकार

अररिया: बिहार में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जिलों में भारी तबाही भी मची है. अररिया में दो बच्चों की मौत हुई है, जबकि कई जख्मी हुए हैं. वहीं गया में भी दो किसानों की मौत हो गई है. बक्सर में एक घंटे की बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. वहीं पटना के बाढ़ अनुमंडल में कई मजदूर जख्मी हैं.

अररिया में मौत से कोहराम: अररिया में आयी आंधी-तूफान ने भारी कहर बरपाया है. फारबिसगंज में अलग-अलग जगहों हुए हादसों में दो बच्चे की मौत हो गई है. पहली घटना फारबिसगंज के दरभंगिया टोला वार्ड संख्या ग्यारह की है, जहां दीवार गिरने से एक पांच वर्षीय बच्चे मुनाजिर की मौत हो गयी. दो बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आंधी-बारिश से अररिया में तबाही (ETV Bharat)

कई जख्मी: दूसरी घटना फारबिसगंज के ही कोठीहाट वार्ड संख्या 02 की है, यहां फूस के घर के गिरने से एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. मृतक बच्चे की पहचान सुल्तान पोखर के निवासी संजय राय का तीन वर्षीय पुत्र शिवम कुमार (3) के रूप में हुई है. संजय राय एक होटल में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं.अचानक आई इस आंधी ने उनके परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया.

"मेरी सब्जी की दुकान थी, बहुत कुछ बर्बाद हो गया. छपर गिर गया, सब सामान खराब हो गया है."- मोहम्मद खुर्शीद, बगीचा चौक निवासी

"साढ़े आठ बजे हम बच्चे के साथ घर पर ही थे. हवा चल रही थी. अचानक पेड़ नीचे गिर गया और बच्चे उसमें दब गए. तीन बच्चे दब गए थे. सरकारी अस्पताल ले गए थे. मेरे एक बच्चे की मौत हो गई है."- मोहम्मद नजीर, मृतक बच्चे के पिता

अररिया में मौत से कोहराम (ETV Bharat)

लाल पक्का की दीवार पर गिरा पेड़: वहीं फैंसी मार्केट के बगल में स्थित जेसीआई गौदाम ऑफिस के पास लाल पक्का के दीवार पर पेड़ गिर गया. इसकी चपेट में आने तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज पूर्णिया में चल रहा है.ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मुन्ना कुमार ने बताया कि तीनों घायल बच्चों की हालत बेहद नाजुक है, जिनमें से एक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

"घटना की जानकारी जुटाई जा रही है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. मृतक बच्चों के परिवार को सरकार द्वारा हरसंभव मदद दिया जाएगा."- अभय तिवारी, एसडीपीओ