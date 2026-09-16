ETV Bharat / state

रफ्तार का कहर: श्रीगंगानगर में खड़े ट्रक में घुसी पिकअप, दो की मौत और 12 घायल... बूंदी में वेन की टक्कर से स्कूटी सवार ने तोड़ा दम

रायसिंहनगर/बूंदी: प्रदेश के श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर व बूंदी जिले के नैनवां में दो अलग-अलग सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए. पहला हादसा श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र में बुधवार सुबह हुआ. यहां पिकअप सड़क किनारे खड़े बजरी के ट्रक से जा टकराई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 जने घायल हो गए. इनमें सात की हालत गंभीर बनी है. इसी प्रकार गंगानगर जिले से करीब 600 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित बूंदी जिले के नैनवां इलाके में मेगा हाईवे-148डी पर वेन एवं स्कूटी की जबरदस्त टक्कर हो गई. स्कूटी चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हादसे में गंभीर घायल दो जनों को बूंदी रैफर कर दिया गया.

रायसिंहनगर क्षेत्र के समेजा थाना अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि सलेमपुरा-बाजूवाला रोड पर 2 एपीडी की रोही में सड़क किनारे खड़े बजरी से भरे ट्रक को पीछे से आई पिकअप ने टक्कर मार दी. इसमें घायल 85 एलएनपी निवासी कश्मीर सिंह (65) पुत्र प्रेम सिंह को रायसिंहनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं 67 एलएनपी निवासी परमजीत कौर (50) पत्नी जगसीर सिंह गंभीर घायल थीं. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रैफर किया गया, लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से सात घायलों को श्रीगंगानगर रैफर किया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य किया.

पढ़ें:तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 की मौत के बाद धरने पर बैठे परिजन, 9 घंटे बाद बनी सहमति

रामदेवरा से आ रही थी पिकअप: एसएचओ कृष्ण कुमार ने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस हादसे के कारणों और सड़क पर खड़े ट्रक से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है. कुछ घायल रायसिंहनगर और कुछ श्रीगंगानगर के अस्पतालों में भर्ती हैं. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद पिकअप सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने तत्काल घायलों को वाहन से निकाला और रायसिंहनगर के सरकारी एवं निजी अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा है कि पिकअप रामदेवरा से पदमपुर क्षेत्र के 67 एलएनपी गांव की ओर जा रही थी.

तेज रफ्तार ने छीनी परिवार की खुशियां: उधर, बूंदी जिले के नैनवां क्षेत्र में बुधवार सुबह तेज रफ्तार ने परिवार की खुशियां छीन लीं. मेगा हाईवे-148डी पर तेज रफ्तार वेन ने सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी. नैनवां थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी सवार दीपेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. खटावदा निवासी दीपेंद्र का साथी मुकेश जांगिड़ घायल है. वेन सवार करवर निवासी मुकेश और ढोढी निवासी दयाराम भी घायल हैं. पुलिस ने घायलों को नैनवां अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद मुकेश और दयाराम को बूंदी जिला अस्पताल रेफर कर दिया. अन्य घायल नैनवां में भर्ती है.