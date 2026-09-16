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रफ्तार का कहर: श्रीगंगानगर में खड़े ट्रक में घुसी पिकअप, दो की मौत और 12 घायल... बूंदी में वेन की टक्कर से स्कूटी सवार ने तोड़ा दम

श्रीगंगानगर और बूंदी जिले में सुबह दो अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं, 9 गंभीर घायलों को किया रैफर.

Damaged vehicles following accidents in the Raisingh-nagar and Nainwa areas.
रायसिंहनगर एवं नैनवां क्षेत्र में हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन (ETV Bharat Raisingh Nagar/Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 12:50 PM IST

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रायसिंहनगर/बूंदी: प्रदेश के श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर व बूंदी जिले के नैनवां में दो अलग-अलग सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए. पहला हादसा श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र में बुधवार सुबह हुआ. यहां पिकअप सड़क किनारे खड़े बजरी के ट्रक से जा टकराई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 जने घायल हो गए. इनमें सात की हालत गंभीर बनी है. इसी प्रकार गंगानगर जिले से करीब 600 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित बूंदी जिले के नैनवां इलाके में मेगा हाईवे-148डी पर वेन एवं स्कूटी की जबरदस्त टक्कर हो गई. स्कूटी चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हादसे में गंभीर घायल दो जनों को बूंदी रैफर कर दिया गया.

रायसिंहनगर क्षेत्र के समेजा थाना अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि सलेमपुरा-बाजूवाला रोड पर 2 एपीडी की रोही में सड़क किनारे खड़े बजरी से भरे ट्रक को पीछे से आई पिकअप ने टक्कर मार दी. इसमें घायल 85 एलएनपी निवासी कश्मीर सिंह (65) पुत्र प्रेम सिंह को रायसिंहनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं 67 एलएनपी निवासी परमजीत कौर (50) पत्नी जगसीर सिंह गंभीर घायल थीं. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रैफर किया गया, लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से सात घायलों को श्रीगंगानगर रैफर किया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य किया.

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रामदेवरा से आ रही थी पिकअप: एसएचओ कृष्ण कुमार ने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस हादसे के कारणों और सड़क पर खड़े ट्रक से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है. कुछ घायल रायसिंहनगर और कुछ श्रीगंगानगर के अस्पतालों में भर्ती हैं. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद पिकअप सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने तत्काल घायलों को वाहन से निकाला और रायसिंहनगर के सरकारी एवं निजी अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा है कि पिकअप रामदेवरा से पदमपुर क्षेत्र के 67 एलएनपी गांव की ओर जा रही थी.

तेज रफ्तार ने छीनी परिवार की खुशियां: उधर, बूंदी जिले के नैनवां क्षेत्र में बुधवार सुबह तेज रफ्तार ने परिवार की खुशियां छीन लीं. मेगा हाईवे-148डी पर तेज रफ्तार वेन ने सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी. नैनवां थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी सवार दीपेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. खटावदा निवासी दीपेंद्र का साथी मुकेश जांगिड़ घायल है. वेन सवार करवर निवासी मुकेश और ढोढी निवासी दयाराम भी घायल हैं. पुलिस ने घायलों को नैनवां अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद मुकेश और दयाराम को बूंदी जिला अस्पताल रेफर कर दिया. अन्य घायल नैनवां में भर्ती है.

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मेगा हाईवे पर अफरा-तफरी: हादसे के बाद मेगा हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को नैनवां अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया. गंभीर हालत को देखते हुए दो घायलों को बूंदी रैफर कर दिया. मृतक दीपेंद्र के शव को नैनवां अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

रोज की तरह दुकान को निकले थे: पुलिस के अनुसार मृतक दीपेंद्र सिंह खटावदा निवासी था. वह नैनवां में नंबर प्लेट बनाने की दुकान लगाता था. वह रोजाना अपने साथी मुकेश जांगिड़ के साथ स्कूटी से गांव से नैनवां आता था. बुधवार सुबह भी दोनों दोस्त दुकान के लिए निकले, लेकिन मेगा हाईवे-148डी पर बाछोला मोड़ पर हादसे का शिकार हो गए.

गांव में पसरा मातम: दीपेंद्र की मौत की खबर पहुंचते ही परिवार एवं गांव में मातम छा गया. परिजन नैनवां अस्पताल पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में घायलों के पर्चा बयान लिए हैं. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

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