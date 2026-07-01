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झालावाड़ में रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, महिला की मौत एवं चार घायल

नारायणपुरा की घटना. झड़प के बाद गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया.

Police officers arrived at the hospital to gather information about the incident.
अस्पताल में घटना की जानकारी लेने पहुंचे पुलिस अधिकारी. (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 5:21 PM IST

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झालावाड़: सदर थाना क्षेत्र के नारायणपुरा गांव में रास्ते को लेकर हुए विवाद में बुधवार को दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. विवाद के बाद एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार गंडासे और लाठियों से हमला कर दिया. जानलेवा हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए. घायल लोगों को परिजन जिला अस्पताल ले गए. इधर, सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा ने बताया कि पुलिस को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प और इसमें घायल हुए लोगों को परिजनों की ओर से जिला अस्पताल ले जाने की सूचना मिली.वे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे. एक पक्ष के घायलों में बुजुर्ग महिला फूलबाई को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. उसका शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.

पढ़ें:Jhalawar Crime : प्लॉट विवाद में खूनी संघर्ष, भतीजे ने काका को उतारा मौते के घाट

दो गंभीर घायल: डिप्टी हर्षराज सिंह ने कहा कि पीड़ित पक्ष के रतिराम और आत्माराम गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका उपचार जारी है. आरोपी पक्ष के भी दो लोग मामूली घायल हुए हैं. इनका प्राथमिक उपचार किया. पीड़ित पक्ष की ओर से मांगीलाल समेत उसके परिवार की आधा दर्जन महिलाओं व पुरुषों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. फिलहाल दूसरे पक्ष की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है.पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं.

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4 INJURED IN CLASH BETWEEN 2 GROUP
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