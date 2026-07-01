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झालावाड़ में रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, महिला की मौत एवं चार घायल

अस्पताल में घटना की जानकारी लेने पहुंचे पुलिस अधिकारी. ( ETV Bharat Jhalawar )