करौली में रफ्तार का कहर: तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ली तीन जिंदगियां, बाइक सवारों ने नहीं पहना था हेलमेट

अस्पताल के बाहर मौजूद परिजन व अन्य लोग ( ETV Bharat karauli )

करौली: जिले के हिण्डौन सदर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां रफ्तार के कहर ने बाइक सवार पिता-पुत्र व दामाद की जान ले ली, जबकि एक नाबालिग बालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना रविवार देर रात की है. सभी मृतक और घायल होटल से खाना खाकर वापस लौट रहे थे, तभी गढ़ी पनमेड़ा श्मशान घाट के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के वक्त बाइक पर क्षमता से अधिक चार सवार थे और किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है. हिण्डौन के पुलिस उपाधीक्षक मुनेश कुमार और सदर थाना प्रभारी पुरुषोत्तम लाल चौधरी ने बताया कि एक ही बाइक पर चार लोग सवार थे. इनमें अलीपुरा निवासी 50 वर्षीय यशवेंद्र जाटव, उनका 13 वर्षीय बेटा गौरव जाटव, यशवेंद्र के दामाद जटनगला निवासी 25 वर्षीय धर्मेंद्र जाटव और यशवेंद्र का भतीजा मुनीम जाटव शामिल थे. ये सभी पनबेड़ा गांव के एक ढाबे से खाना खाकर अलीपुरा लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. पढ़ें: ‎बूंदी में मत्स्य भगवान की शोभायात्रा में हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 15 ग्रामीण घायल‎