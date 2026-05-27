चौमूं के पास भीषण सड़क हादसा, दो वाहनों की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत, छह अन्य घायल

चौमूं के पास भीषण सड़क हादसा, दो वाहनों की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत, छह अन्य घायल
जयपुर-सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक से टक्कर के बाद दूसरा वाहन सड़क किनारे दुकान में जा घुसा. दुर्घटनाग्रस्त वाहन महाराष्ट्र नंबर का है.
Published : May 27, 2026 at 9:45 AM IST
जयपुर: जयपुर-सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-52) पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए. यह हादसा ट्रक और क्रूजर गाड़ी के टकराने से हुआ. हादसा इतना भीषण था कि क्रूजर के परखच्चे उड़ गए. टक्कर के बाद यह गाड़ी सड़क किनारे एक दुकान में घुस गई. फिलहाल, मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस शिनाख्त करने में जुटी है.
चौमूं थानाधिकारी हरबेंद्र सिंह ने बताया कि यह हादसा सुबह वीर हनुमान पुलिया के पास हुआ है. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों के शव को चौमूं के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. हादसे की जानकारी मिलने पर चौमूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों और घायलों को गाड़ी से निकाला.
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आगे चल रहे ट्रक में घुसी गाड़ी: थानाधिकारी हरबेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रक और क्रूजर गाड़ी जयपुर से सीकर की तरफ जा रहे थे. ट्रक के मुड़ने के दौरान पीछे चल रही गाड़ी ट्रक में घुस गई. हादसे के बाद गाड़ी ने कुछ और कारों को टक्कर मारी और सड़क किनारे दुकान में घुस गई. इस हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवा दिया है. दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी महाराष्ट्र नंबर की है. जिसके आधार पर मृतकों और घायलों की शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस हादसे के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए. मौके पर घायलों की चीख-पुकार मच गई. पुलिस की मदद से घायलों को पास ही स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया है. जहां उनका उपचार चल रहा है, जबकि शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों और घायलों की पहचान के बाद उनके परिजनों को सूचित किया जाएगा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किए जाएंगे.