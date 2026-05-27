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चौमूं के पास भीषण सड़क हादसा, दो वाहनों की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत, छह अन्य घायल

हादसे के बाद दुकान में घुसी गाड़ी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर-सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-52) पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए. यह हादसा ट्रक और क्रूजर गाड़ी के टकराने से हुआ. हादसा इतना भीषण था कि क्रूजर के परखच्चे उड़ गए. टक्कर के बाद यह गाड़ी सड़क किनारे एक दुकान में घुस गई. फिलहाल, मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस शिनाख्त करने में जुटी है. चौमूं थानाधिकारी हरबेंद्र सिंह ने बताया कि यह हादसा सुबह वीर हनुमान पुलिया के पास हुआ है. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों के शव को चौमूं के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. हादसे की जानकारी मिलने पर चौमूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों और घायलों को गाड़ी से निकाला.