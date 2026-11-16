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हिमाचल में दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत, दो घायल, अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़का वाहन

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. रामपुर उपमंडल के अंतर्गत संध कैंची के पास पशाडा में सोमवार सुबह एक ऑल्टो 800 कार अनियंत्रित होकर करीब 700 से 800 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए हैं. दुर्घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

पुलिस के अनुसार, गांव जगोचा के पांच लोग सुंडा में धलोज कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे. सभी लोग ऑल्टो 800 कार (HP-92A-0132) में सवार थे. सोमवार सुबह करीब पांच बजे संध कैंची के पास पशाडा में चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी.

रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत (ETV Bharat)

मृतकों की हुई शिनाख्त

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, अग्निशमन विभाग, राजस्व विभाग और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. पुलिस के अनुसार, हादसे में रामा नंद (उम्र- 59 वर्ष), ओम प्रकाश (उम्र- 39 वर्ष) और हमेंद्र (उम्र- 34 वर्ष), तीनों निवासी गांव जगोचा की मौत हो गई. वहीं, वाहन चालक राकेश कुमार (उम्र- 38 वर्ष) और रविन्द्र कुमार (उम्र- 34 वर्ष) घायल हो गए. दोनों घायलों को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर (एमजीएमएससी), खनेरी पहुंचाया गया है. हादसे के कारणों का भी अभी पता नहीं चल पाया है.