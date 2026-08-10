कोडरमा में जलाभिषेक के लिए दोमुहानी धाम पहुंचे सैकड़ों शिव भक्त, आस्था में डूबे श्रद्धालु
कोडरमा में सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर सैकड़ों शिव भक्त मंदिरों में जलाभिषेक के लिए शिवालय पहुंचे.
Published : August 10, 2026 at 3:20 PM IST
कोडरमा: सावन की दूसरी सोमवारी है और सैकड़ों शिव भक्त, मंदिरों में जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं. हर तरफ आस्था और भक्ति की 'गंगा' बह रही है. इसी क्रम में कोडरमा के चंदवारा प्रखंड में भी जलयात्रा सह कांवर पदयात्रा निकाली गई. चंदवारा प्रखंड से होकर गुजरने वाली गोरी नदी से पवित्र जल भराव करके हजारों शिव भक्त जल यात्रा में शामिल हुए और दोमुहानी धाम पहुंचे.
शिव भक्तों ने पूरी की 12 किलोमीटर की पदयात्रा
इस दौरान शिव भक्तों ने तकरीबन 12 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की. गाजे-बाजे के साथ शिव भक्त झूमते गाते दोमुहानी धाम पहुंचे और प्राचीन शिव मंदिर में अवस्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक किया. दोमुहानी धाम में मेले जैसा नजारा देखने को मिला.
शिव भक्तों में दिखा उत्साह
चंदवारा प्रखंड में निकली जलयात्रा को लेकर शिव भक्तों में भी खासा उत्साह देखा गया. इस दरमियान कई शिव भक्तों को कलश के साथ देखा गया तो कइयों ने पवित्र जल के साथ 12 किलोमीटर की पदयात्रा की और दोमुहानी धाम पहुंचे.
कांवर पदयात्रा में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु
शिव भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने बताया कि कांवर पदयात्रा को लेकर सभी में उत्साह दिख रहा है और सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से इसका सफल आयोजन किया जा रहा है. शिव भक्तों ने कहा कि दूसरी सोमवारी का खास महत्व है और पूरी भक्ति भाव के साथ लोग इस पदयात्रा में शामिल होकर इस आयोजन को सफल बना रहे हैं.
वहीं दोमोहनी धाम के पुजारी सुगेश्वर पंडित ने बताया कि सावन की दूसरी सोमवारी का खास महत्व है और आज लोग दोमुहानी पहुंचकर बैकुंठ धाम में भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं और यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है.
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