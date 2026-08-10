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कोडरमा में जलाभिषेक के लिए दोमुहानी धाम पहुंचे सैकड़ों शिव भक्त, आस्था में डूबे श्रद्धालु

जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की यात्रा ( Etv Bharat )

कोडरमा: सावन की दूसरी सोमवारी है और सैकड़ों शिव भक्त, मंदिरों में जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं. हर तरफ आस्था और भक्ति की 'गंगा' बह रही है. इसी क्रम में कोडरमा के चंदवारा प्रखंड में भी जलयात्रा सह कांवर पदयात्रा निकाली गई. चंदवारा प्रखंड से होकर गुजरने वाली गोरी नदी से पवित्र जल भराव करके हजारों शिव भक्त जल यात्रा में शामिल हुए और दोमुहानी धाम पहुंचे.

शिव भक्तों ने पूरी की 12 किलोमीटर की पदयात्रा

इस दौरान शिव भक्तों ने तकरीबन 12 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की. गाजे-बाजे के साथ शिव भक्त झूमते गाते दोमुहानी धाम पहुंचे और प्राचीन शिव मंदिर में अवस्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक किया. दोमुहानी धाम में मेले जैसा नजारा देखने को मिला.

जलाभिषेक के लिए दोमुहानी धाम पहुंचे शिव भक्त (Etv Bharat)

शिव भक्तों में दिखा उत्साह

चंदवारा प्रखंड में निकली जलयात्रा को लेकर शिव भक्तों में भी खासा उत्साह देखा गया. इस दरमियान कई शिव भक्तों को कलश के साथ देखा गया तो कइयों ने पवित्र जल के साथ 12 किलोमीटर की पदयात्रा की और दोमुहानी धाम पहुंचे.