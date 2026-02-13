ETV Bharat / state

दिल्ली के कई स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस-फायर टीमों ने संभाला मोर्चा; पढ़ाई प्रभावित

राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है.

दिल्ली में स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी
दिल्ली में स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 13, 2026 at 10:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार सुबह एक बार फिर कई स्कूलों को ई-मेल व फोन के जरिए बम से उड़ने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और संबंधित स्कूल परिसरों में तुरंत जांच अभियान शुरू कर दिया गया.

जानकारी के मुताबिक सबसे पहली कॉल सुबह करीब 9:13 बजे झंडेवालान स्थित बीडी तमिल एजुकेशन स्कूल को मिली. कॉल में स्कूल परिसर में बम होने की धमकी दी गई. इसके बाद अन्य कुछ स्कूलों को भी इसी तरह के संदेश मिलने की सूचना सामने आई. धमकी मिलते ही स्कूल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तत्काल सभी छात्रों व स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. कई जगहों पर अभिभावकों को भी सूचना देकर बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया. स्कूलों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. साथ ही आसपास के इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है.

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं. बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड तथा जांच विशेषज्ञों के साथ पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है. इसके अतिरिक्त दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां भी एहतियातन मौके पर तैनात की गई हैं. अधिकारियों के मुताबिक अभी तक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर जांच पूरी होने तक स्कूल परिसरों को खाली किया गया है. पुलिस साइबर टीम भी धमकी भरे ई-मेल व कॉल की तकनीकी जांच में जुट गई है, जिससे संदेश भेजने वाले की पहचान की जा सके.

गौरतलब है कि दो दिन पहले और बीते महीनों में दिल्ली के कई स्कूलों को इसी तरह की बम धमकियां मिल चुकी हैं. तब भी जांच के दौरान ज्यादातर मामले फर्जी पाए गए थे. लेकिन इन घटनाओं ने अभिभावकों व स्कूल प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. लाल किले के पास हुए आतंकी ब्लास्ट की घटना के बाद दिल्ली पुलिस हर सूचना को गम्भीरता से ले रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बार-बार इस तरह की धमकियों को गंभीरता से लिया जा रहा है. दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही स्कूलों को भी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने व किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल अभी जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. अधिकारियों का कहना है कि सभी छात्रों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. घबराने की कोई जरूरत नहीं है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI SCHOOLS BOMB THREAT
DELHI POLICE ON BOMB THREAT
BOMB THREATS TO DELHI SCHOOLS
स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी
BOMB THREATS IN DELHI SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.