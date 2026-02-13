ETV Bharat / state

दिल्ली के कई स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस-फायर टीमों ने संभाला मोर्चा; पढ़ाई प्रभावित

नई दिल्ली: दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार सुबह एक बार फिर कई स्कूलों को ई-मेल व फोन के जरिए बम से उड़ने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और संबंधित स्कूल परिसरों में तुरंत जांच अभियान शुरू कर दिया गया.

जानकारी के मुताबिक सबसे पहली कॉल सुबह करीब 9:13 बजे झंडेवालान स्थित बीडी तमिल एजुकेशन स्कूल को मिली. कॉल में स्कूल परिसर में बम होने की धमकी दी गई. इसके बाद अन्य कुछ स्कूलों को भी इसी तरह के संदेश मिलने की सूचना सामने आई. धमकी मिलते ही स्कूल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तत्काल सभी छात्रों व स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. कई जगहों पर अभिभावकों को भी सूचना देकर बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया. स्कूलों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. साथ ही आसपास के इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है.

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं. बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड तथा जांच विशेषज्ञों के साथ पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है. इसके अतिरिक्त दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां भी एहतियातन मौके पर तैनात की गई हैं. अधिकारियों के मुताबिक अभी तक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर जांच पूरी होने तक स्कूल परिसरों को खाली किया गया है. पुलिस साइबर टीम भी धमकी भरे ई-मेल व कॉल की तकनीकी जांच में जुट गई है, जिससे संदेश भेजने वाले की पहचान की जा सके.