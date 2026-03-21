चारधाम यात्रा मार्गों पर निरीक्षण के दौरान मिली खामियां, PWD दुरुस्त करने में जुटा
उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है. प्रशासन का प्रयास सभी कामों को समय से पूरा करने का है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 21, 2026 at 9:06 PM IST
देहरादून: 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड चारधाम की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें अब महज एक महीने का ही वक्त बचा है. चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे है. चारधाम यात्रा को बेहतर और सुरक्षित ढंग से संचालित करने में सड़कों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. क्योंकि सड़क मार्गों से ही हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम में पहुंचते है, लेकिन वर्तमान समय में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से दुरूस्त नहीं है, जिसके चलते विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज हो गई है.
दरअसल, उत्तराखंड चारधाम की यात्रा के दौरान हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. यही वजह है कि राज्य सरकार यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए जाने पर जोर देती है, ताकि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु सुगम और सुरक्षित तरीके से दर्शन कर अपने गंतव्य को लौट सकें. यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर कई दौर की बैठके कर चुके हैं.
इसके अलावा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आगामी चारधाम की यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाए. प्रदेश के पर्वतीय मार्गों पर एक बड़ी चुनौती हमेशा से ही भूस्खलन रही है. क्योंकि यात्रा के दौरान भूस्खलन होने की वजह से सड़क मार्ग बाधित हो जाती है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को काफी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडेय ने गंगोत्री यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया. इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव ने केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के सड़क मार्ग का निरीक्षण किया.
लोक निर्माण विभाग के सचिव और अपर सचिव की ओर से किए गए निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर कमियां भी पाई गई है. खासकर उन स्थानों पर कमियां पाई गई है, जहां पर पिछले साल भूस्खलन की वजह से सड़कों को नुकसान पहुंचा था. ऐसे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले इन सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके.
इसके साथ ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए वहां पर मशीनों को भी तैनात करने पर जोर दिया गया है, ताकि भूस्खलन के दौरान अगर सड़क मार्ग बाधित होता है तो तत्काल प्रभाव से यातायात को सुचारु किया जा सके.
वही, ज्यादा जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ पंकज कुमार पांडेय ने कहा कि चारधाम यात्रा अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते में शुरू हो रही है, जिसके दृष्टिगत दो दौर की बैठके हो चुकी है. हालही में उन्होंने खुद गंगोत्री यात्रा रूट का निरीक्षण किया है और अपर सचिव ने बदरीनाथ और केदारनाथ धाम रूट का निरीक्षण किया है.
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सड़कों में अभी भी कुछ समस्याएं बची हुई है. इसके साथ ही पिछले साल जिन स्थानों पर भूस्खलन हुआ था, वहां पर भी कुछ समस्याएं है. जिसके चलते अधिकारियों को निर्देश दिए गए है, ताकि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों को पूरी तरह से दुरूस्त किया जा सके.
लोक निर्माण विभाग का कहना है कि चारधाम मार्गों पर अभी तक जो भी कमियां मिली है, उसको अगले एक महीने में दूर कर देंगें. साथ ही बताया कि जो चिन्हित भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर लगातार मालबा आता रहता है, वहां पर कैपेसिटी के अनुसार मशीनों की तैनाती की जाती है. इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि कोई ऐसा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र जो लंबे समय तक बंद हो सकता है तो उस स्थिति में वैकल्पिक मार्गों की प्लानिंग की जाती है. इसकी पूरी सूची है क्योंकि हर साल ही वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाती है.
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