ETV Bharat / state

वाराणसी नगर निगम की सदन बैठक; पार्षदों ने उठाए मुद्दे, महापौर ने दिखाया विजन

वाराणसी नगर निगम में सदन बैठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: मैदागिन टाउनहॉल में नगर निगम की सदन आयोजित की गई. इस दौरान कई फैसले किए गए. 31 मार्च तक शहर के 151 कुओं की सफाई पूरी कर ली जाएगी. 55 कुआं अभी तक साफ हो चुके हैं. गर्मी से पहले कुआं साफ होने से शहर को जल संकट से कुछ राहत जरूर मिलेगी. महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित सदन की बैठक जनसमस्याओं के समाधान और विकास के रोडमैप पर केंद्रित रही. महापौर ने कहा कि कहा कि मानसून में जल भराव की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए होली बाद शहर के सभी छोटे-बड़े नालों की तली झाड़ सफाई कराने का निर्देश दिया है. पार्षद हनुमान प्रसाद ने गर्मी के दौरान CSR फंड से लगे वाटर कूलरों की 15 दिन में मरम्मत और नए स्थानों के चयन का प्रस्ताव रखा. साथ ही PWD और डूडा के कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए टीम बनाने की मांग की. नगर निगम अधिनियम की धारा 91 (2) के तहत उपसभापति नरसिंह दास और पार्षद सुरेश कुमार चौरसिया ने प्रस्ताव पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी का लाभ 24 फरवरी से हर वार्ड में प्रचारित कराने का निर्णय लिया गया. सुरेश चौरसिया ने मांग की है कि एकीकृत बिल से पहले के मामलों में 2023-24 से ही बिल देय हो और पीली कार्ड के नाम पर जनता को परेशान न किया जाए. पार्षद अमर देव यादव ने 15 मार्च तक लोग नालियों के ऊपर बने अवैध चबूतरे और सीढ़ियों को हटाने का मौका देने इसके बाद ध्वस्तीकरण करने व जुर्माना लगाने का सुझाव दिया. पार्षद प्रवीण राय ने PWD द्वारा सड़कों के निर्माण में ढंके गए सीवर चैंबरों को ऊंचा करने की मांग की. ​पार्षद जितेंद्र कुमार कुशवाहा ने सारनाथ के रूपनपुर में निगम की बंजर भूमि (आराजी नं. 464) और SBI बैंक के सामने की भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराकर निगम के कब्जे में लेने का प्रस्ताव रखा. पार्षदों ने उठाए मुद्दे, महापौर ने दिखाया विजन. (Photo Credit: ETV Bharat) पार्षद सीमा वर्मा ने विरदोपुर गिरी नगर में सार्वजनिक शौचालय निर्माण और सुदामापुर हनुमान मंदिर के पास पेयजल संकट दूर करने के लिए 'मिनी नलकूप' लगाने की मांग की. ​पार्षद मदन मोहन दूबे ने पहले लगाए गए पेड़ों की स्थिति, अमृत योजना के तहत ट्रांस-वरुणा में गृह कनेक्शन की प्रगति और निगम के दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन पर रिपोर्ट तलब की. वहीं उद्यान अधीक्षक द्वारा सदन को गत वर्ष लगाए गए पौधे में सूख गए पौधों की स्पष्ट जानकारी न देने पर महापौर ने नाराजगी जताई. ​पार्षद सुशील गुप्ता ले स्वच्छता में 'टॉप-10' में लाने के लिए 16 वार्डों के अभियान की प्रगति और सनबीम लहरतारा/दुर्गाकुंड जैसी निगम की संपत्तियों पर कानूनी पैरवी तेज करने का मुद्दा उठाया. ​पार्षद राजकपूर चौधरी ने पंचकोशी परिक्रमा मार्ग स्थित पौराणिक शिवालय (सारंग तालाब) और बजरंग व्यायामशाला की धर्मशाला की मरम्मत, सुंदरीकरण का प्रस्ताव रखा. पार्षद राजेश यादव ने टेंडर प्रक्रिया में 10 प्रतिशत से नीचे की निविदा पर 'जस्टिफिकेशन' देने वाले नियम को हटाने पर आपत्ति जताई और इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताया. ​