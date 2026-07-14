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सड़क हादसे: पिलानी में छात्र की मौत, नवलगढ़ में दो एसयूवी की भिड़ंत, बाड़मेर में पीएचईडी कर्मचारी को मारी टक्कर

बाड़मेर में एक एसयूवी चालक ने जलदाय कर्मचारी को रंजिशवश टक्कर मार दी. कर्मचारी ने नाले में कूद कर जान बचाई.

accidents in Jhunjhunu and Barmer
घायल को संभालते लोग (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 3:28 PM IST

3 Min Read
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झुंझुनू/बाड़मेर: प्रदेश में मंगलवार को तीन सड़क हादसों ने दहशत फैला दी. पिलानी में जिम जाते समय बाइक हादसे में निजी कॉलेज के छात्र की मौत हो गई, साथी घायल है. वहीं नवलगढ़ के कोलीड़ा मोड़ पर स्टंट कर रही दो काली एसयूवी टकराकर खेत में जा गिरीं. हादसे के बाद 8-10 युवक नंबर प्लेट उखाड़कर फरार हो गए. पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर लिया. इधर, बाड़मेर में कलेक्टर कार्यालय के पास एक एसयूवी ने पीएचईडी कर्मचारी को टक्कर मार दी. पीड़ित ने पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने का आरोप लगाया है. पुलिस ने रिपोर्ट मांगी है.

पिलानी में जिम जाते समय हादसा, छात्र की मौत: पिलानी में तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे में निजी कॉलेज के चौथे वर्ष के छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. थानाधिकारी अल्का विश्नोई ने बताया कि लोहारू रोड निवासी ऋषभ सैनी पुत्र संजय सैनी सुबह करीब 4:30 बजे मित्र दीपेश के साथ बाइक से जिम जा रहा था. बीपीएस स्कूल के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. प्रारंभिक जानकारी में बाइक के सामने अचानक सांड आ गया, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. यह भी संभावना है कि दुर्घटना किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई हो. स्थानीय लोगों ने दोनों को बिरला सार्वजनिक अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने ऋषभ को मृत घोषित कर दिया, जबकि दीपेश को कंधे में गंभीर चोट के कारण झुंझुनूं रेफर किया गया.

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नवलगढ़ में स्टंट कर रही दो एसयूवी टकराईं: : नवलगढ़ के निकट कोलीड़ा मोड़ पर तेज रफ्तार से स्टंट कर रही दो काली एसयूवी आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन डिवाइडर पार कर खेत की तारबंदी में उलझ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों गाड़ियां 3-4 किलोमीटर से स्टंट करती आ रही थीं. ये मंडावा में बारात में शामिल होकर वापस लौट रही थीं. हादसे के तुरंत बाद 8-10 युवक नंबर प्लेट उखाड़कर मौके से फरार हो गए. सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों एसयूवी को जब्त कर लिया. थानाधिकारी अजय सिंह ने बताया कि फरार युवकों की तलाश की जा रही है. क्षेत्र में ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए गश्त बढ़ाई जाएगी.

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बाड़मेर में कलेक्टर कार्यालय के पास एसयूवी ने मारी टक्कर: बाड़मेर में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे कलेक्टर कार्यालय के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने मोटरसाइकिल सवार पीएचईडी कर्मचारी को टक्कर मार दी. पीड़ित दुर्जन सिंह जलदाय विभाग में वॉलमेन पद पर कार्यरत हैं. वह पानी की सप्लाई के लिए वॉल खोलने अस्पताल की ओर जा रहे थे. दुर्जन सिंह ने आरोप लगाया कि एसयूवी सवार ने जान से मारने की नियत से टक्कर मारी. टक्कर से वह नाले में गिर गए और कूदकर जान बचाई. उनका कहना है कि पहले आरोपी के बेटे को काम पर रखा था, सैलरी को लेकर विवाद हुआ था, उसी रंजिश में यह घटना की गई. कोतवाली थाना एएसआई श्रीराम ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंचे. पीड़ित की रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

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