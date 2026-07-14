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सड़क हादसे: पिलानी में छात्र की मौत, नवलगढ़ में दो एसयूवी की भिड़ंत, बाड़मेर में पीएचईडी कर्मचारी को मारी टक्कर

घायल को संभालते लोग ( ETV Bharat Jhunjhunu )