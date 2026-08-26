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बिहार के सुपौल में बड़ा हादसा, भजन-कीर्तन के बीच घुसी बेकाबू कार, 4 श्रद्धालुओं की मौत

सुपौल के कटैया चौक पर भजन कर रहे श्रद्धालुओं को अनियंत्रित कार ने रौंदा. हादसे में चार की मौत. रिपोर्ट-आशीष कुमार

Road accident in supaul
सुपौल में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 26, 2026 at 7:22 AM IST

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सुपौल: बिहार के सुपौल में मंगलवार की रात भीषण सड़क हादसा हुआ. पिपरा थाना क्षेत्र स्थित कटैया गोठ चौक पर अनियंत्रित कार ने कई लोगों को कुचल दिया. इस घटना में चार लोगों की मौके पर मौत हो गयी. सभी लोग एनएच-327ई स्थित सुपौल-पिपरा मुख्य मार्ग के किनारे कटैया चौक स्थित बजरंगबली मंदिर में झूलन पर्व के अवसर पर कीर्तन-भजन कर रहे थे.

सुपौल में भजन-कीर्तन के बीच घुसी बेकाबू कार: मृतकों की पहचान कटैया वार्ड 11 निवासी भुवनेश्वर यादव, वार्ड 12 निवासी तीलाय दास, राजो दास और वार्ड 15 निवासी सुरेन यादव के रूप में की गई है.. हादसे में रामचंद्र यादव, कृष्ण मोहन साह गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय ग्रामीणों ने आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल, सुपौल भेजा.

Road accident in supaul
सुपौल में हादसे के बाद लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं को रौंदते हुए निकली कार: प्रत्यक्षदर्शी राम कुमार ने बताया, ''मंदिर परिसर के समीप श्रद्धालु भजन-कीर्तन में लीन थे. तभी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई. घटना के बाद चालक कार लेकर भागने लगा. कुछ दूरी पर उसने कार को एक गैरेज में घुसा दिया. संयोग से उस समय गैरेज में संचालक और कर्मचारी मौजूद नहीं थे. इससे वहां एक और बड़ा हादसा होने से टल गया. घटना के बाद सड़क पर उतरे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया.''

4 श्रद्धालुओं की मौत, हंगामा और सड़क जाम: चार लोगों की मौत की खबर फैलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. आक्रोशित ग्रामीणों ने सुपौल-पिपरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. ग्रामीण दोषी चालक के विरुद्ध कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे.

Road accident in supaul
सड़क हादसा के बाद आक्रोशित लोग (ETV Bharat)

छानबीन में जुटी पुलिस: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पिपरा थाना पुलिस के साथ सदर इंस्पेक्टर संजय यादव, सदर एसडीएम मनोहर कुमार साहू, साईबर डीएसपी गौरव गुप्ता मौके पर पहुंचे. पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास जारी है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

"सड़क किनारे बजरंगबली मंदिर परिसर में भजन कीर्तन कर रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचलते आगे निकल गई. इस घटना में चार ग्रामीण की मौके पर मौत हो गई. पुलिस घटना के कारणों और चालक की पहचान को लेकर छानबीन कर रही है. पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बहाल करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है." - संजय यादव, इंस्पेक्टर, सदर

Road accident in supaul
सड़क हादसा के बाद आक्रोशित लोग (ETV Bharat)

कार चालक पत्नी और बच्चे के साथ बंधक: इधर घटना से के आक्रोशित लोगों ने कार चालक को पकड़कर घर में बंद कर दिया. पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद उसे निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन लोग उग्र हो गए, जिस कारण उसे निकाला नहीं जा सका. पुलिस लोगों को समझाती रही. कार चालक सुपौल का ही रहने वाला है. वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सुपौल लौट रहा था.

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